Kỳ Sơn: Bắt đối tượng vận chuyển, tiêu thụ nội tạng bốc mùi hôi thối

Đối tượng Hải cho biết sau hơn 1 ngày đã bán được 13kg nội tạng, trong thùng còn lại 27 kg.

Theo đó, vào lúc 19 giờ ngày 23/12, tại bản Cầu Tám, xã Tà Cạ, tổ công tác Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp với Công an thị Mường Xén, đang tổ chức tuần tra kiểm soát thì phát hiện một thanh niên điều khiển chiếc xe máy mang BKS 37-D1 093.19 di chuyển theo hướng từ xã Mỹ Lý ra thị trấn Mường Xén, trên xe chở 3 thùng xốp. Qua kiểm tra, trong 3 thù xốp, có 1 thùng chứa nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ và đã bốc mùi hôi thối. Lực lượng công an huyện Kỳ Sơn đã đưa đối tượng và toàn bộ tang vật về trụ sở UBND thị trấn Mường Xén để làm việc.

Đối tượng Moong Công Hải tại cơ quan chức năng.

Làm việc với lực lượng chức năng, đối tượng khai tên là Moong Công Hải, sinh 2000, hộ khẩu thường trú tại bản Minh Tiến, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, hiện đang tạm trú tại khối 5 thị trấn Mường Xén. Theo lời khai của Hải toàn bộ số nội tạng trên là lòng và phụ phẩm bò, được Hải mua từ ngày 22 tháng 12 với tổng trọng lượng 40kg, sau hơn 1 ngày đi rao bán Hải đã bán được hơn 13 kg thì bị lực lượng Công an Kỳ Sơn bắt quả tang.

Tang vật thu giữ tại hiện trường.

Được biết đây là số nội tạng được Hải thu mua ở thị trấn Hòa Bình, Tương Dương và ở khối 5 thị trấn Mường Xén, Kỳ Sơn để đi tiêu thụ ở các xã Chiêu Lưu, Bảo Thắng, Phà Đánh của huyện Kỳ Sơn và xã Lượng Minh của huyện Tương Dương.

Hiện lực lượng chức năng đang hoàn tất các thủ tục để xử lý vụ việc.

Tác giả: Lữ Phú

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An