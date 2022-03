Nghệ An: TP. Vinh đề nghị Sở KH&ĐT kiểm tra dự án chậm tiến độ của Công ty TNHH Thanh Thành Đạt

Theo đó, UBND TP. Vinh vừa có văn bản gửi Sở KH&ĐT tỉnh Nghệ An để báo cáo và đề nghị kiểm tra các dự án chậm tiến độ trên địa bàn. Trong danh sách các dự án chậm tiến độ được UBND TP. Vinh lập và đề nghị Sở KH&ĐT tỉnh Nghệ An kiểm tra, bên cạnh Dự án Văn phòng cho thuê và nhà ở cao tầng thương mại của Công ty TNHH Thanh Thành Đạt còn có các dự án “nổi bật” như:

Một góc TP. Vinh (Nghệ An) nhìn từ trên cao.

Dự án Khu thương mại dịch vụ gắn với nhà ở và trụ sở làm việc của Công ty CP Xây dựng và Đầu tư 492; Dự án Khu văn phòng, chung cư và nhà ở liền kề của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng công trình 465; Dự án Khu đô thị Đồng Dâu kết hợp nhà ở cho người có thu nhập thấp của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Đại Huệ; Dự án Trung tâm thương mại, khách sạn dịch vụ, nhà ở và biệt thự cao cấp của Công ty TNHH Thành Thái Thịnh; Dự án Khu dân cư tại phường Hà Huy Tập của Công ty Cổ phần Gold Đất Việt; Dự án Trung tâm dịch vụ thương mại và văn phòng làm việc của Công ty CP Vận tải Ô tô số 5; Dự án Tòa nhà Lũng Lô - Vinh của Công ty TNHH Một thành viên - Tổng Công ty xây dựng Lũng Lô; Dự án Khu nhà hàng, biệt thự nghỉ dưỡng, nhà ở cán bộ công nhân viên và dây chuyền đóng mới sửa chữa tàu thuyền của Công ty TNHH Một thành viên đóng tàu thuyền Hải Châu; Dự án Khu dân cư của Công ty CP Dệt may Trung Đô…

Trụ sở Công ty TNHH Thanh Thành Đạt tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

Được biết, UBND TP. Vinh lập danh sách các dự án chậm tiến độ trên địa bàn và đề nghị kiểm tra là nhằm thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh Nghệ An giao tại Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 về việc ban hành quy chế phối hợp kiểm tra và xử lý sau kiểm tra các dự án đầu tư trực tiếp trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Công văn số 459/SKHĐT-DN ngày 14/2/2022 của Sở KH&ĐT Nghệ An về việc rà soát danh mục dự án chậm tiến độ, không triển khai năm 2022 trên địa bàn thành phố Vinh.

Tác giả: Văn Cương

Nguồn tin: doanhnghiephoinhap.vn