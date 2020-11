Nghệ An: “Top” 10 doanh nghiệp nợ thuế lớn nhất trên địa bàn

Danh sách các Doanh nghiệp nợ thuế lớn nhất Nghệ An đến thời điểm hiện tại.

Theo báo cáo của Cục Thuế Nghệ An, tính đến thời điểm ngày 23/10, các doanh nghiệp có số nợ lớn đưa lên phương tiện thông tin đại chúng với tổng số nợ thuế đến hơn 871 tỷ đồng. Trong đó, Số nợ thuế cơ quan Thuế đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế là hơn 855 tỷ đồng.

Nằm trong “top” 10 doanh nghiệp nợ thuế lớn nhất trên địa bàn, đứng đầu danh sách này là Công ty TNHH Thương mại Minh Khang (quận 5, TP Hồ Chí Minh) với hơn 263 tỷ đồng. Thứ 2 là Công ty CP Xây dựng 16 - Vinaconex (phường Trường Thi, TP Vinh) với gần 58 tỷ đồng. Thứ 3 là Công ty TNHH An Thịnh Khang (xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc) với hơn 55 tỷ đồng…

Công ty TNHH Thương mại Minh Khang là đơn vị nợ thuế lớn nhất Nghệ An.

Dù không nằm trong “top” 10 nhưng 1 doanh nghiệp khác đang được dư luận đặc biệt quan tâm đó là Công ty CP Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Ngành thuế Nghệ An đã ra quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với đơn vị này.



Thông tin từ Cục Thuế tỉnh Nghệ An cho biết, đến thời điểm này, Công ty CP Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, địa chỉ KM 5, Đại lộ Lê Nin, TP Vinh (Nghệ An) đã nợ tiền thuế, tiền phạt lên đến 2.164.405.275 đồng. Công ty CP Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An không chấp hành thông báo nộp tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp, Cục Thuế Nghệ An đã thực hiện cưỡng chế tài khoản nhưng không thu được tiền thuế nợ. Vì vậy, ngành thuế Nghệ An đã ra quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với đơn vị này.

Điều đáng nói, đây là công ty có 40% (104 tỷ đồng) vốn góp nhà nước. UBND tỉnh Nghệ An Ủy quyền cho Giám đốc Bệnh viện HNĐK Nghệ An là người đại diện phần vốn góp của nhà nước trong Công ty Cổ phần Bệnh viện HNĐK Nghệ An.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: Tạp chí Tài chính doanh nghiệp