Nghệ An: Tổng Giám đốc bị tố chiếm đoạt tài sản - Khiếu nại lên Bộ Công an

Ngày 6.6, bà bà Nguyễn Thị H., trú TP Vinh (Nghệ An) cho biết đã gửi đơn lên Bộ Công an khiếu nại về việc Công an tỉnh Nghệ An không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc bà tố cáo ông Đậu Anh Tuấn, trú TP. Vinh (Nghệ An) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Như Lao Động đã thông tin, bà H. có đơn phản ánh sự việc bà đã gửi tổng số tiền hơn 3,5 tỉ đồng về cho ông Đậu Anh Tuấn – nay là Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản Xây dựng dầu khí Nghệ An, để nhờ trả nợ ngân hàng. Tuy nhiên, ông Tuấn chỉ thanh toán cho ngân hàng và chi một số khoản theo yêu cầu của bà H. hơn 1,7 tỉ, còn nợ bà hơn 2,3 tỉ từ năm 2013.

Bà H. tố giác lên Công an, ngày 30.11.2014 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra văn bản số 06 trả lời, nêu: “Hành vi nhận tiền để trả nợ ngân hàng giúp chị H. của Đậu Anh Tuấn nhưng chỉ trả một phần, sau đó dùng hành vi gian dối nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền nêu trên của Đậu Anh Tuấn có dấu hiệu phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Do có một số tình tiết cần xác minh, đối chiếu thêm mà bà H. đang chưa trực tiếp làm việc được, Công an tỉnh Nghệ An đã tạm dừng vụ việc.

Sau đó, bà H. tiếp tục viết đơn, Công an Nghệ An vào cuộc và đến ngày 9.3.2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra thông báo 425, cho biết nội dung bà H. tố cáo ông Đậu Anh Tuấn là “quan hệ dân sự”, không có sự việc phạm tội, ban hành quyết định không khởi tố vụ án.

Bà H. khiếu nại, tuy nhiên phía Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An chưa đưa ra được lời giải thích thỏa đáng.

“Vào thời điểm năm 2014, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An có thông báo số 06 gửi cho tôi, nêu rõ ràng, cụ thể các nội dung điều tra, xác minh, đối chiếu các khoản tiền ông Tuấn đã nhận từ ai, trong thời gian nào, sử dụng ra sao. Nhưng vào năm 2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định không khởi tố vụ án, nhưng lại không cung cấp văn bản giải thích, thuyết minh rõ kết quả điều tra, dù tôi đã yêu cầu nhiều lần”- bà H. nói.

Bà H. cho biết đã trực tiếp làm việc với Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An, nhưng họ giải thích chung chung, không có văn bản cụ thể, rõ ràng như thời điểm cuối năm 2014.

Cho rằng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An không khách quan, công tâm, không rõ ràng trong giải quyết vụ việc, bà H. đã gửi đơn phản ánh, khiếu nại lên Bộ Công an.

