Nghệ An tìm giải pháp giữ chân cán bộ, nhân viên y tế công lập

Theo lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An, từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh Nghệ An đã có 119 cán bộ, nhân viên y tế công lập xin nghỉ việc, trong đó có gần 1/2 là bác sỹ. Trong số những người xin nghỉ việc có khoảng 2/3 chuyển sang công tác tại các đơn vị y tế tư nhân; còn 1/3 có lý do cá nhân và sức khỏe.

Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, lực lượng y tế làm việc ngày đêm.

Ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, có 3 nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này: do chế độ đãi ngộ cho cán bộ, nhân viên y tế, đặc biệt là y tế dự phòng và y tế cơ sở còn thấp; Thứ hai, hầu hết các bệnh viện công lập ở Nghệ An đều tự chủ về tài chính, thời gian phòng chống dịch COVID-19 diễn ra căng thẳng, lượng bệnh nhân đến viện giảm nên đã ảnh hưởng đến nguồn thu của các bệnh viện; Nguyên nhân thứ ba là do áp lực công việc…

"Chúng tôi đã chỉ đạo các bệnh viên, đặc biệt là bệnh viện tự chủ, thực hiện chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, y tế; tự chủ thì có thể nâng phụ cấp lên cho cán bộ y tế; chúng ta phải có môi trường làm việc tốt để y bác sĩ gắn với môi trường làm việc công", ông Chỉnh nói.Trước thực trạng này, người đứng đầu ngành Y tế Nghệ An nêu giải pháp, muốn giữ chân được cán bộ y tế ở lại đơn vị y tế công lập cần nâng cao chế độ đãi ngộ, kịp thời động viên và khen thưởng. Cải thiện môi trường làm việc tốt, để các y bác sĩ yên tâm gắn bó lâu dài./.

Tác giả: Sỹ Đức

Nguồn tin: vov.vn