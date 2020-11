Nghệ An: Tìm được 5 nạn nhân tử vong trong mưa lũ

Vào 22h ngày 1/11, ông Nguyễn Cảnh Nam, Chủ tịch UBND xã Thanh An (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm, vớt được thi thể hai anh em N.V.Q (trú xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) và anh T.C.T (em vợ anh Quảng, trú xã Thanh An).

Trước đó, sáng 30/10, hai anh em chở nhau bằng xe máy theo hướng đi lên xã Thanh Thịnh. Khi đi qua cánh đồng xã Thanh An thì nước lũ dâng lên ngập đường.

Lúc đó, ông Trần Công Nam (51 tuổi, chú ruột của anh T.) trên đường đi chở cám cho gia súc về thì bị ngã, nước lũ cuốn trôi. Hai anh em . liền xuống xe, lao ra cứu chú Nam. Ông Nam may mắn được cứu sống nhưng 2 anh bị nước lũ cuốn trôi mất tích. Sau 2 ngày thì thi thể các anh đã được tìm thấy.

Lực lượng chức năng tìm kiếm hai anh em.

Ngoài ra, sau hai ngày nỗ lực, ngày 1/11, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em P.V.P. (SN 2003, trú tại xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, Nghệ An) bị nước cuốn trôi khi thả lưới cùng bố.

Trước đó, vào sáng 30/10, P. cùng bố đi thả lưới trên đồng. Thời điểm này nước lũ đang lên, hai bố con sa vào vùng nước sâu chảy xiết nên bị cuốn trôi. Người bố may mắn thoát nạn, còn P. bị nước cuốn mất tích.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy một nạn nhân bị lũ cuối trôi khi đi thả cá

Cũng tại huyện Thanh Chương, tối 1/11, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cũng vớt được thi thể hai em học sinh P.T.T (12 tuổi, học lớp 7) và T.T.N.A. (13 tuổi, học lớp 8C, cùng trú thôn Hà Lương, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương).

Hôm nay, hai em cùng đi xe đến xã Thanh Long (huyện Thanh Chương) rồi mất tích. Lực lượng chức năng cùng người thân đi tìm kiếm, mò tìm được thi thể hai em trên cánh đồng nước lũ ở thôn Long Tiến, xã Thanh Long.

Tại Nghệ An, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 9 kết hợp với không khí lạnh tăng cường, từ ngày 28/10 đến ngày 31/10 đã gây mưa to đến rất to, có nơi mưa đặc biệt to, gây thiệt hại nặng tại nhiều địa phương trong tỉnh. Tính đến chiều 1/11, trên địa bàn đã có 10 người thương vong và mất tích do mưa lũ.

Tác giả: Anh Ngọc

Nguồn tin: saostar.vn