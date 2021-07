Nghệ An: Tìm 17 hành khách đi trên chuyến tàu có ca mắc Covid-19

Kinh tế

Theo CCD Nghệ An, hiện, danh sách các hành khách cùng chuyến tàu SE4 từ TP Hồ Chí Minh về Nghệ An với bệnh nhân mắc Covid-19 đã được Ga Vinh cung cấp cho chính quyền địa phương và CDC Nghệ An để phục vụ công tác điều tra, truy vết.