Nghệ An tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc (*)

NTV trân trọng trích đăng bài phát biểu bế mạc của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy!

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu bế mạc hội thảo khoa học “Nghệ An - 990 năm hình thành và phát triển”.

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tình cảm và trách nhiệm cao, Hội thảo “Nghệ An – 990 năm hình thành và phát triển” đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được gần 70 báo cáo của gần 100 tác giả là các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương và tỉnh Nghệ An, giảng viên các trường Trường Đại học, nhà khoa học, nhà nghiên cứu về khảo cổ, địa lý, lịch sử,văn hóa, di sản, du lịch...

Các tham luận tại Hội thảo đã tiếp cận nhiều tư liệu mới, cách nhìn khá toàn diện, đầy đủ, sâu sát về lịch sử, địa lý, truyền thống văn hóa, tầm vóc, vị thế của Nghệ An trong tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam. Mỗi tham luận là một công trình nghiên cứu độc lập, theo từng vấn đề cụ thể liên quan đến tỉnh Nghệ An trong suốt quá trình hình thành và phát triển.

Hội thảo đã được nghe các bài tham luận, với nội dung phong phú, có ý nghĩa lý luận và giá trị thực tiễn cao, đáp ứng mục đích hội thảo đề ra. Đặc biệt, Hội thảo đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo định hướng rất quan trọng, sâu sắc, đầy tình cảm và trách nhiệm của đồng chí Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Các đại biểu tham dự.

Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự tham gia nhiệt tâm của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đang công tác ở các cơ quan Trung ương và địa phương, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa hai đơn vị đồng chủ trì Đại học Quốc gia Hà Nội và tỉnh Nghệ An, các đơn vị đầu mối triển khai thực hiện: Trường Chính trị Tỉnh Nghệ An và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, các phóng viên báo chí, phát thanh, truyền hình, góp phần quan trọng vào thành công của Hội thảo.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định các tham luận gửi đến Ban Tổ chức và những ý kiến trình bày tại Hội thảo hôm nay, góp phần làm sáng rõ và khẳng định một số nội dung sau:

Thứ nhất, Nghệ An là vùng đất xuất hiện sớm, có quá trình phát triển lâu dài, tạo nên những giá trị to lớn về lịch sử, văn hóa của vùng đất này. Qua hội thảo hôm nay, chúng ta biết đến hệ di tích khảo cổ học và lịch sử xa xưa trên đất Nghệ An như hang Thẩm Ồm (ở Quỳ Châu); di tích làng Vạc ( thuộc thị xã Thái Hòa), di tích luyện đồng cổ Quỳnh Văn (thuộc Quỳnh Lưu); di tích luyện sắt sớm Đồng Mỏm (ở Diễn Châu)... Đây là các trung tâm văn hóa cổ trên đất Nghệ An, góp phần vào sự ra đời của nền văn minh Việt cổ, hợp lưu vào dòng chảy dân tộc Việt.

Thứ hai: Nghệ An đặc điểm tự nhiên, địa lý, địa thế độc đáo, có vị trí chiến lược trong giao thương, đảm bảo ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh, quản lý lãnh thổ; nhân văn có nét riêng biệt, nổi trội, gắn với quá trình tiếp biến, giao thoa văn hóa đa dạng, góp phần tạo nên văn hóa xứ Nghệ đậm đà bản sắc, hiện nay trở thành nguồn lực quý giá, sức mạnh mềm của địa phương trong nỗ lực phát triển và hội nhập quốc tế.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo.

Thứ ba: Qua hội thảo, chúng ta đã biết đến những trang sử hào hùng, khẳng định những đóng góp to lớn của quân và dân Nghệ An qua hành trình 990 năm kiên cường đấu tranh dành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ các cuộc khởi nghĩa chống lại sự xâm lược, âm mưu đồng hóa, ách đô hộ của phương Bắc trong thời kỳ nghìn năm Bắc thuộc, đến các cuộc vận động yêu nước chống thực dân Pháp và kháng chiến chống Mỹ…đã góp phần viết nên những trang sử oanh liệt và hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Thứ tư: Chúng ta phân tích và khẳng định vị trí chiến lược và những đóng góp quan trọng của đất và người xứ Nghệ trong hành trình dài xây dựng kinh tế - phát triển xã hội Việt Nam, bất luận là dưới các triều đại phong kiến hay ở thời điểm hiện nay. Chúng ta nhìn thấy rõ hơn về bức tranh kinh tế, sự năng động giao thương và hội nhập của các nhóm cư dân trên đất Nghệ An hôm nay; những tiềm năng, lợi thế, cơ hội nổi trội cần phải tận dụng, những thách thức cần phải vượt qua.

Đặc biệt, với tinh thần “ôn cố - tri tân”, chúng ta nhìn lại 990 năm hình thành, xây dựng và phát triển của Nghệ An trong tiến trình lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Khẳng định Nghệ An là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi hội tụ đầy đủ các điều kiện tự nhiên đặc sắc của đất nước, nơi kết tinh và lan toản nhiều giá trị tiêu biểu của dân tộc Việt Nam. Qua đó, hướng đến những mục tiêu, chiến lược phát triển trên mọi phương diện trong chặng đường sắp tới.

Toàn cảnh hội thảo.

Với bề dày truyền thống hào hùng của lịch sử 990 năm hình thành và phát triển liên tục, với vị thế chính trị-xã hội hiện tại, đặc biệt, với tầm nhìn xa hơn trong tiến trình phát triển của tỉnh theo đường lối đổi mới của Đảng, đã được cụ thể hóa thành các quan điểm phát triển trong Văn kiện Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân, các lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực nhiều hơn, quyết tâm cao hơn để phấn đấu hoàn thành bằng được mục tiêu, đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá trong cả nước. Phấn đấu khi Nghệ An long trọng kỷ niệm 1.000 năm danh xưng – vị thế chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, hội nhập quốc tế của tỉnh sẽ được nâng lên một tầm cao mới, thỏa lòng mong ước của Bác Hồ kính yêu lúc sinh thời, đáp lại sự quan tâm của Trung ương, nguyện vọng của đồng chí, đồng bào trong tỉnh và cả nước.

Các đại biểu xem triển lãm ảnh bên lề hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh với những kết quả đã đạt được, Hội thảo khoa học “Nghệ An – 990 năm hình thành và phát triển” là hoạt động khoa học có ý nghĩa về nhiều mặt, đồng thời là hoạt động quan trọng trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An; khơi dậy trong cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, nhân dân toàn tỉnh, lòng tự hào truyền thống vẻ vang của quê hương, vững tin, quyết tâm ở chặng đường phía trước. (*) Tiêu đề do BBT đặt