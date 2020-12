Nghệ An: Tiến độ GPMB Dự án đường cao tốc Bắc - Nam tiếp tục chậm

Được biết, tính đến thời điểm này, Dự án đã GPMB được khoảng 78,81/87,84Km đạt 89,7%. (Đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu: 38,83Km; Đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt: 39,08Km). Trong đó, đất nông nghiệp: 77,45/79,31Km, đạt 97,6% (còn lại 1,86Km); đất ở, đất vườn: 1,36/3,47Km, đạt 39,2% (còn lại 2,11Km); chưa GPMB đất ở phải tái định cư (5,06Km).

Về tái định cư (30 vị trí/606 hộ dân, trong đó, 3 vị trí xen dắm: xã Diễn Đoài 2 vị trí, Hưng Châu 1 vị trí, 27 vị trí phải xây dựng hạ tầng), đang triển khai xây dựng 26/27 vị trí (trong đó, thị xã Hoàng Mai 2 vị trí; Quỳnh Lưu 3 vị trí; Yên Thành 1 vị trí; Diễn Châu 6 vị trí; Nghi Lộc 2 vị trí; Hưng Nguyên 12 vị trí), có 1 vị trí còn lại tại xã Diễn Đoài (huyện Diễn Châu) chưa triển khai thi công dù đã lựa chọn nhà thầu thi công xong, chưa GPMB được vì các hộ dân không thống nhất, đang thực hiện quy trình cưỡng chế thu hồi đất.

Hiện nay, đã xây dựng hoàn thành được 3/26 khu tái định cư ở huyện Quỳnh Lưu, tổ chức bốc thăm phân lô cho các hộ dân được 11/27 khu nhưng chưa giao đất cho các hộ dân (Diễn Châu 3/7 khu, Yên Thành 1/1 khu, Nghi Lộc 1/2 khu, Hưng Nguyên 7/12 khu); các khu còn lại chưa bốc thăm phân lô.

Theo đánh giá, tiến độ thực hiện GPMB đang còn chậm so với yêu cầu. Quá trình lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các khối lượng còn lại của địa phương chưa đảm bảo kế hoạch, tiến độ đề ra. Tiến độ xây dựng hạ tầng các khu tái định cư chậm. Di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật trong quá trình lựa chọn nhà thầu chậm, đặc biệt là đường điện cao thế do các địa phương chỉ đạo chưa quyết liệt. Giải ngân nguồn vốn chậm so với yêu cầu. Công tác chỉ đạo, điều hành của các địa phương chưa thực sự quyết liệt, chưa huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt để tập trung chỉ đạo, xử lý các khó khăn vướng mắc.

Vì thế, Ban Chỉ đạo GPMB Dự án đường bộ cao tốc đề nghị các huyện, thị xã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt, lập kế hoạch thực hiện khối lượng GPMB còn lại, kịp thời giải ngân, tăng cường cán bộ, thành lập nhiều tổ quyết liệt thực hiện đồng thời các hạng mục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật đảm bảo theo tiến độ đề ra.

Đối với các Sở, ngành liên quan chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời khó khăn vướng mắc đúng quy định theo chức năng nhiệm vụ của ngành hoặc tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết.

Các đơn vị: Điện Lực Nghệ An, VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An, Cấp nước Nghệ An, Thông tin tín hiệu đường sắt Vinh phối hợp với UBND các huyện, thị xã kiểm tra, rà soát công trình của đơn vị mình quản lý bị ảnh hưởng bởi dự án để hoàn thiện phương án di dời đảm bảo tiến độ, quá trình thực hiện di dời đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Ban Chỉ đạo kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Ban Quản lý dự án 6 phối hợp với các địa phương để rà soát lại nhu cầu kinh phí phục vụ bồi thường GPMB dự án. Bố trí kịp thời kinh phí GPMB đối với các địa phương khi có nhu cầu. Sớm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp nhận phạm vi đã thực hiện xong công tác bồi thường GPMB để triển khai thi công dự án…

Trước thực trạng trên, ông Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương phải hoàn thành GPMB đạt 95%, hoàn thành việc giải ngân nguồn vốn năm 2020. Đối với các khó khăn, vương mắc, đề nghị các địa phương phối hợp với cơ quan chức năng để giải quyết.

Về việc xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, đề nghị các địa phương và các công ty phối hợp để tiến hành xây dựng. Các địa phương tiến hành việc bốc thăm tại các khu tái định cư; tuyên truyền, vận động nhân dân trong việc di dời mồ mả.

Được biết, Bộ Giao thông Vận tải dự kiến sẽ khởi công Dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt vào đầu năm 2021.

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An có chiều dài khoảng 87,84 km gồm 2 dự án Nghi Sơn - Diễn Châu và Diễn Châu - Bãi Vọt, đi qua thị xã Hoàng Mai và các huyện: Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Nghi Lộc và Hưng Nguyên. Kinh phí GPMB cao tốc Bắc - Nam qua Nghệ An theo quyết định phê duyệt tổng thể là 2.762 tỷ đồng (Nghi Sơn - Diễn Châu 1.261 tỷ đồng; Diễn Châu - Bãi Vọt 1.501 tỷ đồng).

