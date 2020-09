Nghệ An: Tiền đã trao nhưng rác… chưa “múc”

Theo phản ánh của người dân, dù bãi rác Đông Vinh (xã Hưng Đông, TP Vinh) đã ngừng hoạt động từ năm 2011 nhưng đến nay vẫn tồn đọng khoảng 84.000 tấn rác. Do bãi rác gần khu dân cư giữa thành phố Vinh nên nước rỉ rác, mùi hôi thối ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng ngàn người dân nơi đây.

Một lượng rác thải lớn đang tồn đọng tại bãi rác Đông Vinh

Anh Lê Văn Hoàng, ở xóm Đông Vinh, xã Hưng Đông có nhà cách bãi rác không xa, phản ánh: "Dù bãi rác đã được đóng cửa gần 10 năm nay nhưng lượng rác thải gần cả trăm nghìn tấn vẫn còn tồn đọng từ đó đến nay không ai xử lý, di chuyển. Hàng ngày, người dân chúng tôi vẫn cứ phải “sống chung” với bãi rác này, ngày thường thì mùi hôi, ngày mưa thì nước rỉ rác chảy lênh láng khắp nơi ô nhiễm lắm".

Bãi rác này thường bị cháy vào mùa hè nắng nóng gây khói, bụi và mùi khó chịu làm ảnh hưởng lớn đến người dân

Cũng theo phản ánh của người dân, liên tiếp những năm gần đây, vào mùa hè nắng nóng, bãi rác nói trên liên tục bốc cháy tạo khói bụi và mùi khét lẹt, nồng nặc.

Một cán bộ Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An (ngay sát bãi rác), cho hay, năm nào cứ vào mùa hè là bãi rác lại bốc cháy, mùi hôi, mùi khói khét lẹt bao trùm cả khu vực. Mùa hè oi bức, ngột ngạt cộng thêm khói rác cháy bao trùm khiến cho nhiều ngày cán bộ công ty không thể nào ở trong trụ sở để làm việc được.

Nước rỉ rác chảy ra mương tưới tiêu của người dân gây ô nhiễm nguồn nước

Theo tìm hiểu, số rác tồn đọng tại bãi rác Đông Vinh chủ yếu trong khu đất của Nhà máy Xử lý rác thải Seraphin trước đây. Công ty CP Công nghệ môi trường Seraphin được UBND tỉnh Nghệ An cho thuê hơn 30.000 m² đất có vị trí tiếp giáp với bãi rác Đông Vinh để xây dựng nhà máy xử lý rác thải. Do nhà máy xuống cấp, hoạt động gây ô nhiễm môi trường nên vào ngày 03/01/2014, UBND tỉnh Nghệ An đã có Thông báo số 06/TB-UBND yêu cầu Nhà máy Xử lý rác thải Seraphin chấm dứt hoạt động. Sau khi dừng hoạt động, công ty này đã để lại khoảng 84.000 tấn rác tồn đọng. Thế nhưng, công ty này vẫn được UBND TP Vinh thanh toán 41 tỉ đồng chi phí xử lý rác thải.

Văn bản mới nhất của UBND TP Vinh về việc xử lý rác thải tồn đọng tại bãi rác Đông Vinh

Cuối tháng 3/2020, UBND tỉnh Nghệ An có công văn yêu cầu UBND TP Vinh xử lý những vấn đề liên quan đến số rác này. Sau đó, ngày 16/4/2020, UBND TP Vinh đã có Công văn 1885/UBND-TC.KH, báo cáo UBND tỉnh Nghệ An và các Sở TN&MT, Xây dựng, KHĐT, Tài chính về việc xử lý rác thải tồn đọng tại bãi rác Đông Vinh.

Theo công văn trên, việc tiếp tục cho Nhà máy Xử lý rác thải Seraphin hoạt động là không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất… Vì vậy, UBND TP Vinh đề nghị tỉnh Nghệ An xem xét đề nghị của công ty này di dời nhà máy đến Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên ở huyện Nghi Lộc... Công ty CP Công nghệ môi trường Seraphin có trách nhiệm giải quyết 84.000 tấn rác thải tồn đọng tại khu vực nhà máy mà UBND TP Vinh đã thanh toán kinh phí.

Một núi rác không lồ lên đến khoảng 84.000 tấn vẫn "án ngữ" tại bãi rác Đông Vinh nhưng UBND TP Vinh đã "hào phóng" trao hết số tiền 41 tỷ đồng cho Công ty CP Công nghệ môi trường Seraphin

Theo Chi cục Bảo vệ môi trường Nghệ An, trước đây UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức họp bàn về việc xử lý rác thải tại bãi rác Đông Vinh. Trách nhiệm trong việc xử lý số rác tồn đọng tại bãi rác Đông Vinh là của UBND TP Vinh và Công ty CP Công nghệ môi trường Seraphin. UBND TP Vinh đã thanh toán tiền cho đơn vị xử lý là Công ty CP Công nghệ môi trường Seraphin thì đơn vị này phải có trách nhiệm nhanh chóng xử lý phần việc còn lại, không thể để số rác khổng lồ nêu trên tồn tại như thế mãi được.

Liệu đơn vị có trách nhiệm xử lý số rác này là Công ty CP Công nghệ môi trường Seraphin có "bỏ của chạy lấy người"?

Có thể nói rằng, việc UBND TP Vinh đã “trao” số tiền lớn lên đến 41 tỷ đồng để Công ty CP Công nghệ môi trường Seraphin xử lý rác thải tại bãi rác Đông Vinh nhưng lại xử lý một cách nửa vời rồi dây dưa để khối lượng lớn rác thải tồn đọng kéo dài hàng chục năm qua tại đây là điều khó có thể chấp nhận. Dư luận đang hết sức bức xúc và mong muốn làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong sự việc này.

Tác giả: Đình Tiệp

Nguồn tin: Báo Tài nguyên & Môi trường