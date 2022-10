Nghệ An thu hồi, đấu giá 36,6ha đất “siêu dự án” tại thị xã Cửa Lò

Thực trạng này không chỉ gây lãng phí nguồn lực đất đai mà còn khiến cử tri địa phương bức xúc, ảnh hưởng không nhỏ tới quy hoạch đô thị và các vấn đề dân sinh khác…

Dự án “ôm đất vàng” hàng chục năm không triển khai

Vào năm 2007, sau khi được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận, cho thuê và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với quy mô gần 50ha tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò để triển khai dự án xây dựng trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân, người dân địa phương kỳ vọng vào một “đại công trình” sẽ sớm giúp nơi đây “thay da, đổi thịt”.

Bởi vào thời điểm đó, nhìn vào đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 tại Quyết định số 583/QĐ-UBND-CN ngày 27/2/2009 với tổng diện tích đất sử dụng là 50 ha, chủ đầu tư đã vẽ ra các hạng mục với quy mô khá hoành tráng, hiện đại với tổng mức đầu tư đăng ký hơn 345 tỷ đồng.

Cụ thể hơn, theo tiến độ triển khai, dự án sẽ được phân kỳ đầu tư theo 2 giai đoạn gồm: Giai đoạn 1, từ năm 2007 – 2010, gồm xây dựng cơ sở vật chất: khu nhà hiệu bộ, khu giảng đường, ký túc xá, thư viện, hội trường, phòng hội thảo, phòng thí nghiệm, các khu giáo dục thể chất, quốc phòng; xây dựng tường bao, xây dựng hệ thống thoát nước, hệ thống cấp điện,… trên diện tích 8,47 ha.

Được giao hàng chục ha đất tại vị trí đắc địa ở phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò để triển khai dự án Đại học Công nghệ Vạn Xuân nhưng suốt thời gian dài, khu đất dù đã được "khoanh nuôi" vẫn không xây dựng các hạng mục, trở thành bãi chăn thả gia súc

Giai đoạn 2, từ năm 2010 – 2015, thực hiện đầu tư xây dựng trên khu đất 41,53 ha, bao gồm các hạng mục: Khu hiệu bộ hành chính, trung tâm hội thảo quốc tế, khu giảng đường, ký túc xá, nhà giáo viên, nhà thi đấu đa năng.

Còn nhớ, để tập trung nguồn lực đất đai, giúp chủ đầu tư triển khai dự án, hơn 10 năm trước, hàng trăm hộ dân đã phải “nhường đất, dời nhà”, tạo mặt bằng gần 50ha đất đã được ấn định quy hoạch cho “siêu dự án” nói trên. Các thiết chế về đời sống dân sinh ở khu vực dự án và vùng lân cận cũng đã được hình thành, hứa hẹn một góc đô thị biển Cửa Lò phát triển năng động, hiện đại…

Tuy nhiên, khi dự án triển khai một số hạng mục vào giai đoạn 1, hàng chục ha đất vàng rơi vào phân khúc triển khai xây dựng giai đoạn 2 đã “án binh bất động” hơn 10 năm qua. Ở khu đất này, mấy năm gần đây, khi nhìn từ trên cao xuống ai cũng phải xót xa, tiếc nuối về sự hoang phí, xác xơ đúng như lời của cử tri địa phương đã thường xuyên thắc mắc, kiến nghị cấp có thầm quyền khẩn thiết thu hồi trong thời gian qua.

Đến ngày 27/9/2013, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 6804 nêu rõ: Dự án vi phạm và cho gia hạn để hoàn thành thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trong quý 1 năm 2014 và hoàn thành giai đoạn 2 trong quý 4 năm 2016.

Đến năm 2017, do Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân chưa thực hiện các nội dung theo kết luận, nên UBND tỉnh Nghệ An đã giao Sở KH&ĐT tham mưu xử lý đối với giai đoạn 2 chưa xây dựng. Ngày 25/7/2017, Sở KH&ĐT tỉnh Nghệ An có công văn số 1905 báo cáo UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi giai đoạn 2 của dự án này.

Thu hồi hơn 36,6 ha “đất vàng” để đấu giá

Vấn đề “siêu dự án” xây dựng trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân không chỉ “nóng” tại các cuộc họp, lượt tiếp xúc cử tri tại địa phương mà còn tốn không ít giấy mực của cơ quan quản lý Nhà nước.

Như Diễn đàn Doanh nghiệp đã phản ánh trước đó, vào ngày 25/8/2021, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Công văn số 6179 về kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ trên địa bàn. Tại Công văn này, tỉnh Nghệ An giao Sở TN&MT tham mưu xử lý đối với 10 dự án chậm tiến độ, trong đó có dự án Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân. Qua kiểm tra hiện trạng, Sở TN&MT xác định, dự án vẫn mới chỉ hoàn thành giai đoạn 1, còn các hạng mục của giai đoạn 2 vẫn chưa được thực hiện gây lãng phí đất đai.

Vào các ngày 04/8 và 30/9/2022, UBND tỉnh Nghệ An đã liên tục ban hành các Công văn kết luận về việc Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân vi phạm Luật Đất đai, Luật Đầu tư…theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tiếp đến, vào ngày 6/10/2022 , Sở TNMT có Công văn số 6258/STNMT-QLĐĐ về việc thu hồi đất Dự án Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò gửi UBND tỉnh Nghệ An.

Hơn 36ha đất dự án trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân được UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định thu hồi để đưa ra đấu giá quyền cho thuê, sử dụng trong thời gian tới

Mới đây, vào ngày 12/10/2022, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 466/QĐ-UBND về việc thu hồi 36,6 ha đất cơ sở giáo dục đào tạo do Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân quản lý tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò.

Cụ thể, UBND tỉnh Nghệ An sẽ tiến hành thu hồi 366.099,1 m2 đất cơ sở giáo dục đào tạo tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò do Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân quản lý (một phần khu đất được UBND tỉnh cho thuê tại Quyết định số 2058/QĐ-UBND.ĐC ngày 13/6/2007). Vị trí, ranh giới khu đất thu hồi xác định theo Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính số 393/2022/BĐĐC/VPĐK; tỷ lệ 1/1000 được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 05/10/2022.

Mặt khác, UBND tỉnh Nghệ An cũng giao Sở TNMT thu hồi Giấy chứng nhận mã số AI 189506 (bản gốc) đã cấp cho Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân ngày 27/8/2008 để quản lý theo quy định; Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan để thực hiện việc bàn giao đất tại thực địa cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý theo quy định.

Bên cạnh việc thu hồi số diện tích đất đã giao nhưng chậm triển khai theo quy định, tỉnh Nghệ An cũng giao các Sở, ngành liên quan hướng dẫn Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân lập hồ sơ xin điều chỉnh diện tích đất thuế theo quy định.

Cũng theo Quyết định 466/QĐ-UBND, tỉnh Nghệ An giao Trung Tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý toàn bộ phần diện tích đất thu hồi nêu trên để phối hợp với cấp, ngành triển khai kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thuê theo quy định.

Tác giả: NGỌC THÁI

Nguồn tin: diendandoanhnghiep.vn