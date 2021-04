Nghệ An: Thông tin về đối tượng nổ súng khiến 2 người tử vong

Chiều 30/4, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng – Phó giám đốc Công an Nghệ An cho biết, lúc 14h đã khống chế thành công đối tượng Cao Trọng Ph. (SN 1962, trú tại xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An) – kẻ nổ súng khiến 2 người đàn ông tử vong vào sáng cùng ngày.

Hiện trường vụ án.

Theo Đại tá Hùng, trước đây, đối tượng từng qua lại Campuchia, miền Nam buôn bán, làm ăn và chủ yếu sống trong miền Nam. Vì thế, đối tượng có nhiều mối quan hệ phức tạp.

Sau nhiều năm buôn bán, đối tượng về quê nhà sinh sống. Thời gian gần đây, chính quyền địa phương và gia đình cho biết, đối tượng có bệnh hoang tưởng, luôn nghĩ có người đến bắt, giết. Đây cũng là khả năng dẫn đến xảy ra án mạng vào sáng cùng ngày.

"Hành vi của đối tượng là bộc phát chứ không phải là băng nhóm gì cả. Cơ quan công an đã thu giữ một khẩu súng, đưa đối tượng về trụ sở làm rõ" – Đại tá Hùng nói.

Lực lượng chức năng phong tỏa đoạn đường dẫn vào nhà đối tượng.

Như đã thông tin, án mạng xảy ra vào khoảng 9h cùng ngày tại nhà ông Cao Trọng Ph.. Thời điểm đó, người dân thấy có một xe ô tô chở 4 người vào nhà ông Ph.. Sau đó, mọi người hoảng hốt nghe nhiều tiếng nổ lớn và phát hiện 2 người đàn ông nằm bất động, tử vong trước cổng nhà ông Ph., còn ông Ph. thì cố thủ trong nhà.

Hàng trăm cảnh sát cùng chó nghiệp vụ đã bao vây ngôi nhà 3 tầng của ông Ph.. Các ngả đường xung quanh đều bị lực lượng công an phong tỏa. Khoảng 14h cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế thành công đối tượng.

