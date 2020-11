Thi thể nam thanh niên bốc mùi nồng nặc trên tầng 2 khu chợ Xanh

Sáng 13-11, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Phan Văn Ánh, Chủ tịch UBND thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, Nghệ An, xác nhận thông tin trên.

Rất đông người dân tập trung nơi phát hiện thi thể nạn nhân - Ảnh: C. Tâm

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 13-11, một số tiểu thương tại chợ Xanh (khối 4, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu) ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc. Khi kiểm tra tầng 2 của chợ thì tá hỏa thấy thi thể của một nam thanh niên. Nhận tin báo, Công an huyện Diễn Châu cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đến khám nghiệm hiện trường.

Danh tính nạn nhân là anh Ngô Văn M. (SN 1990), trú tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu. Được biết, anh M. là người nghiện ma túy lâu năm, vừa đi cai nghiện tự nguyện về.

"Khu tầng 2 của khu chợ bỏ hoang không kinh doanh, khi người người dân phát hiện thi thể nạn nhân đã bốc mùi, nạn nhân chắc đã chết trước đó nhiều ngày" - ông Ánh thông tin thêm.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động