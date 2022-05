Nghệ An: Thi công đường gây ô nhiễm, người dân mang vật cản chắn tại Quốc lộ 48

Những người dân ở đây cho biết, tuyến Quốc lộ 48 đoạn qua xóm 12 từ khu vực chợ chiều đến vị trí thi công đường cao tốc Bắc – Nam bùn đất rơi vãi, nguyên nhân là do các phương tiện lưu thông qua tuyến cao tốc Bắc – Nam (thuộc gói thầu XL03, đoạn 309+300 đến 419+600) làm bụi bặm và gây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống người dân. Hàng ngày, có rất nhiều chuyến xe chở vật liệu vào thi công kéo theo bùn đất rơi vãi đầy đường, nắng thì bụi bẩn, mưa thì lầy lội trơn trượt.

Một người dân xóm 12, cho biết: "Kể từ khi bắt đầu thi công tuyến cao tốc, ngày nào cũng có rất nhiều xe chở đất, đá… và các phương tiện đi qua kéo theo bùn đất ra tuyến đường này nên các gia đình 2 bên đường rất chi là khổ sở. Nhiều lần chúng tôi phản ánh lên đơn vị thi công nhưng họ hứa hẹn hết lần này sang lần khác là sẽ cho xe tưới nước và làm vệ sinh nhưng mà họ làm có ra gì đâu?

Một người dân khác bức xúc, thương nhất là các cháu học sinh của xóm. Mỗi khi các cháu tan học ra về, chúng tôi đều nơm nớp lo sợ khi đi trên đường".

Ông Nguyễn Bá Sỹ - Giám đốc điều hành dự án của Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam cho biết, thực tế, tuyến Quốc lộ 48 này có lưu lượng giao thông lớn, mỗi ngày có hàng nghìn phương tiện chạy qua. Đơn vị cũng đã thuê người tưới nước thường xuyên nhưng nhiều hộ dân vẫn phản đối. Sau khi nhận thông tin, tôi sẽ chỉ đạo công nhân làm vệ sinh dọn sạch tuyến đường cho người dân.

Sắp tới chúng tôi sẽ lắp đặt hệ thống tưới tự động theo đề xuất của người dân, ông Sỹ cho biết thêm.

Ông Dương Đăng Hoàng, Chủ tịch UBND xã Diễn Yên, vừa qua khi nhận được phản ánh về tình trạng dân dùng các vật liệu để ngăn làm thu hẹp lòng đường trên Quốc lộ 48, Chúng tôi đã phối hợp với nhà thầu và ban xóm vận động người dân không được lấn, ngăn cản lòng đường người dân đã chấp hành. Còn việc hôm nay vẫn còn thì tôi sẽ cho ban xóm kiểm tra và báo cáo lại.

Còn theo ông Tăng Văn Luyện – Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu cho biết: "sự việc diễn ra trên Quốc lộ 48 tôi đã chỉ đạo các phòng ban chức năng vận động, đối thoại với người dân và tôi sẽ cho kiểm tra ngay”.

Điều đáng nói, tại sao sự việc người dân mang vật cản ngăn cản tại Quốc lộ 48 đã xảy ra từ lâu và cứ lặp đi lặp lại mà các cơ quan chức năng vẫn không hề có biện pháp xử lý triệt để.

Rất mong Bộ Giao thông Vận tải, tỉnh Nghệ An, Ban Quản lý dự án sớm kiểm tra để đảm bảo giao thông thuận tiện, an toàn và cuộc sống của người dân ít bị ảnh hưởng nhất có thể.

Phóng viên Doanh nhân và pháp lý ghi nhận sự việc vào sáng ngày 10/5.

Mặc dù đã được tưới nước thường xuyên nhưng tình trạng bụi do lưu lượng giao thông lớn cũng là một phần nguyên nhân để xảy ra tình trạng trên

Nhiều người dân đã mang cành cây, chậu cảnh, gốc cây chặn lối đi một đoạn dài của Quốc lộ 48, đoạn qua xóm 12 xã Diễn Yên (Diễn Châu, Nghệ An) sự việc diễn ra vào ngày 04/11.

Your browser does not support the video tag.

Tác giả: Thắng Vũ

Nguồn tin: doanhnhanphaply.vn