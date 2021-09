Nghệ An thêm 20 ca dương tính SARS-CoV-2, Nam Định phong tỏa 5 xóm phố

Các địa phương ghi nhận ca dương tính mới (7 địa phương) trong 12 giờ qua gồm: TP Vinh: 7, Cửa Lò: 6, Nghi Lộc: 3, Diễn Châu: 1, Hưng Nguyên: 1, Kỳ Sơn: 1, Yên Thành: 1. Cụ thể:

1, 2. H.N.G.N (nữ, sinh 2019); N.T.N (nữ, sinh 1958), cùng trú phường Nghi Thuỷ, TX Cửa Lò. Ngày 28/8, được lấy mẫu gộp sàng lọc cộng đồng cho kết quả nghi ngờ. Ngày 30/8, được lấy mẫu XN gửi CDC, tối 31/8 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

3. N.T.Đ (nữ, sinh 1972) trú phường Nghi Thuỷ, TX Cửa Lò. Đ. là F1 của V.T.G và M.V.T đã được công bố trước đó. Ngày 20/8, Đ. được cách ly tại khách sạn Ánh Dương, được lấy mẫu XN vào các ngày 20/8, 23/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 31/8, Đ. được lấy mẫu XN gửi CDC, tối 31/8 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

4, 5. H.Đ.H (nam, sinh 1976); H.Đ.T (nam, sinh 2010), cùng trú phường Nghi Thuỷ, TX Cửa Lò; là F1 của V.T.G và M.V.T đã được công bố trước đó. Ngày 18/8, được cách ly tại khách sạn Trung Kiên, được lấy mẫu XN vào các ngày 18/8, 22/8, 25/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 31/8, được lấy mẫu XN gửi CDC, tối 31/8 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

6. V.T.H (nữ, sinh 1984), trú phường Nghi Thuỷ, TX Cửa Lò. H. là F1 của V.T.M và N.T.H. Ngày 20/8, H. được cách ly tại Khách sạn Ánh Dương, được lấy mẫu vào các ngày 20/8, 23/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 30/8, H. được lấy mẫu XN gửi CDC, tối 31/8 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

7, 8. H.V.L (nam, sinh 1973), L.T.N (nữ, sinh 1972), cùng trú xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc; là F1 của N.T.L.H đã được công bố trước đó. Ngày 22/8, được cách ly tại Trường mầm non Nghi Tiến và lấy mẫu cho kết quả âm tính. Ngày 31/8, được lấy mẫu XN gửi CDC, tối cùng ngày cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

9. Đ.T.N (nữ), trú xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc. N. làm việc tại công ty Massan KCN Nam Cấm, là F1 của N.T.T.O đã được công bố trước đó. Ngày 28/8, được cách ly tập trung và lấy mẫu XN lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 31/8, được lấy mẫu XN gửi CDC, tối cùng ngày cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

10. X.Y.K (nữ, sinh 1962), trú xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn. K. từ Bình Dương về ngày 30/7, được cách ly tập trung, cùng phòng với các bệnh nhân G.B.G, G.B.N, L.B.R và L.Y.M đã được công bố trước đó. K. được lấy mẫu 6 lần âm tính. Ngày 31/8 được lấy mẫu XN lần 7 gửi CDC, tối cùng ngày cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

11. N.T.S (sinh 2002), trú xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên. S. từ TP HCM về huyện Hưng Nguyên ngày 18/8, được cách ly tại Trường mầm non Hưng Trung, được lấy mẫu 3 lần âm tính. Ngày 31/8 được lấy mẫu XN gửi CDC, tối cùng ngày cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

12. C.T.A (nam, sinh 2003), trú xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu. A. là F1 của Đ.Q.A đã được công bố trước đó. Ngày 19/8, A. được cách ly tại Trường mầm non xã Diễn Nguyên, được lấy mẫu vào các ngày 21/8, 25/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 31/8 được lấy mẫu lần 3 gửi BV Ung Bướu, sáng 1/9 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

13. T.V.L (nam, sinh 2003), trú xã Nhân Thành, huyện Yên Thành. L. là sinh viên Trường Cao đẳng Việt Hàn. Ngày 18/8, L. được cách ly tập trung, được lấy mẫu vào các ngày 18/8, 22/8, 24/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 31/8 được lấy mẫu XN gửi BV ĐK Quang Khởi, sáng 1/9 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

14, 15. P.T.T (nam, sinh 2004); P.K.H (nữ, sinh 2009), cùng trú xã Hưng Bình, TP Vinh; là F1 của T.T.L đã được công bố trước đó, được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng vào các ngày 24/8, 28/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 30/8 được cách ly tại Trương mầm non Hưng Bình và được lấy mẫu gộp cho kết quả nghi ngờ. Ngày 31/8 được lấy mẫu lại gửi BVĐK tỉnh, sáng 1/9 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

16. N.V.T.T (nam, sinh 2012), trú xã Nghi Phú, TP Vinh. T. là F1 của N.T.T.N đã được công bố trước đó. Ngày 28/8, T. được cách ly tại KS Mường Thanh Sông Lam và lấy mẫu cho kết quả âm tính. Ngày 31/8 được lấy mẫu lần 2 gửi BVĐK tỉnh Nghệ An, sáng 1/9 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

17. N.H.T (nam, sinh 2019), trú xã Nghi Phú, TP Vinh. T. là F1 của N.T.S đã được công bố trước đó. Ngày 26/8, T. được cách ly tại KS Mường Thanh Sông Lam, được lấy mẫu 3 lần cho kết quả âm tính. Ngày 31/8 được lấy mẫu lần 2 gửi BVĐK tỉnh Nghệ An, sáng 1/9 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

18. BN B.T.K.L (nữ, sinh 1985), trú phường Cửa Nam, TP Vinh. L. là F1 của N.T.T. L. làm việc tại chùa Cần Linh và hiện đang được cách ly tại chùa. L. đã được lấy mẫu 4 lần kết quả âm tính. Ngày 31/8 được lấy mẫu lần thứ 5 gửi CDC cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

19. BN L.G.L (nữ, sinh 2015), trú phường Vinh Tân, TP Vinh. L. là F1 của T.T.H và L.T.T.M. Ngày 28/8, L. được cách ly tại KS Mường Thanh Sông Lam, được lấy mẫu 2 lần kết quả âm tính. Ngày 31/8 lấy mẫu lần 3 gửi CDC cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

20. N.Đ.H.C, (sinh 1985), trú phường Lê Lợi, TP Vinh. C. là F1 của L.T.V đã được công bố trước đó. Ngày 19/8, C. được cách ly tại nhà riêng, được lấy mẫu vào các ngày 19/8, 21/8, 23/8, 25/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 30/8. C. được lấy mẫu XN gửi CDC, tối 31/8 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Các khu vực có người mắc COVID-19 được giám sát, đảm bảo "nội bất xuất, ngoại bất nhập" - Ảnh: Hoàng Long

Trong khi đó vào sáng nay (1/9), UBND huyện Hải Hậu đã chính thức xác nhận, tính đến 5 giờ sáng nay, trên địa bàn huyện này vừa xuất hiện 10 trường hợp đồng thời mắc COVID-19.

Theo đó, ngày 31/8, thông qua xét nghiệm sàng lọc trên địa bàn, huyện Hải Hậu phát hiện 23 trường hợp có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2.

Đến chiều tối ngày 31/8, kết quả xét nghiệm RT-PRC của Trung tâm phòng chống bệnh tật (CDC) tỉnh Nam Định xác nhận trong 23 mẫu test nhanh dương tính trên có 10 mẫu dương tính với SARS-CoV-2 là các trường hợp giáo viên và người nhà giáo viên tổ dân phố số 2,3,4 thuộc thị trấn Yên Định và ở xóm 17 xã Hải Hưng.

Xác định đây là các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, có hồ sơ dịch tễ, lịch trình đi lại khá phức tạp, ngay trong đêm qua (31/8), Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu, ông Đỗ Hải Điền đã chỉ đạo khẩn trương phong toả 5 xóm phố của 2 xã, thị trấn gồm 4 xóm có người mắc nói trên và 1 xóm có nguy cơ cao là xóm 15 của xã Hải Hưng, thực hiện “nội bất xuất, ngoại bất nhập” đối với 5 xóm phố này.

Lực lượng chức năng đã khẩn trương truy vết nguồn lây, tiến hành cách ly, lấy mẫu ngay đối với các trường hợp F1. Đồng thời thông báo với các địa phương liên quan đến lịch trình di chuyển, tiếp xúc của các ca dương tính này để phối hợp truy vết.

Cũng từ đêm qua, Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu chỉ đạo dừng việc tập trung, tựu trường dự kiến diễn ra vào sáng 1/9, dừng toàn bộ các cuộc hội họp, tập trung không cần thiết, thực hiện dừng toàn bộ hoạt động của các quán ăn, nhà hàng trên địa bàn từ 9 giờ sáng nay, 1/9. Đề nghị các cơ sở tôn giáo không tổ chức các nghi lễ tôn giáo trong thời gian này.

Liên quan đến việc khi nghe thông tin có người mắc COVID-19, từ chiều qua đến sáng nay, rất đông người dân Hải Hậu đã đổ đến các cửa hàng thực phẩm, nhu yếu phẩm mua hàng tích trữ, UBND huyện Hải Hậu khuyến cáo người dân đây là hành động gây nguy cơ cao cho công tác phòng chống dịch.

Nguồn tin của Tiền Phong tại Nam Định cho biết, tính đến 5 giờ sáng nay, 1/9, tại Hải Hậu đã truy vết, cách ly được 193 người là F1 của 10 ca dương tính trên. Toàn bộ đã được lấy mẫu và đang được CDC Nam Định xét nghiệm RT-PRC.

Cũng theo nguồn tin này, Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu đã đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hải Hậu phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị điều kiện, sẵn sàng kích hoạt bệnh viện dã chiến trến địa bàn để tiếp nhận bệnh nhân.

