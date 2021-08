Nghệ An: Thêm 16 ca mắc COVID-19, kích hoạt bệnh viện dã chiến số 2

Ngày 14/8, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, trong 12 giờ qua (từ 18h00 tối 13/8 đến 6h00 sáng 14/8), tỉnh ghi nhận 16 ca dương tính mới với SARS-COV-2.

Hầu hết các trường hợp mắc COVID -19 này đều từ vùng dịch các tỉnh miền Nam về. Trong các ca bệnh nói trên có 4 trường hợp ở Thanh Chương, 4 trường hợp ở Quế Phong, Anh Sơn và Nghi Lộc mỗi địa phương 2 trường hợp. Còn lại Quỳ Hợp, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu và TP.Vinh mỗi địa phương 1 trường hợp.

Lực lượng ngành y tế lấy mẫu cho người dân.

Liên quan đến các ca bệnh từ các tỉnh miền Nam về Nghệ An tính từ đầu mùa dịch đến nay, ghi nhận: 206 ca trong đó: 81 ca về từ TP.Hồ Chí Minh, 106 ca về từ Bình Dương; 06 ca về từ Đồng Nai; 03 ca về từ Bình Phước, 02 ca về từ Long An, 09 lái xe đường dài đi ngang qua (Cần Thơ: 02, TP.Hồ Chí Minh: 01, Kon Tum: 01, Bình Định: 01, Đà Nẵng: 01, Quãng Ngãi: 02, Thừa Thiên Huế: 01).

Như vậy, tính từ ngày 13/6 đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 484 ca mắc COVID-19 ở 19 địa phương: Quỳnh Lưu: 108, TP.Vinh: 102, Yên Thành: 57, Diễn Châu: 33, Kỳ Sơn: 32, Tương Dương: 29, Nghi Lộc: 19, Hoàng Mai: 16, Anh Sơn: 13, Quế Phong: 14, Nam Đàn: 10, Đô Lương: 09, Quỳ Hợp: 09, Thanh Chương: 07, Tân Kỳ: 05, Nghĩa Đàn: 04, Con Cuông: 04, Hưng Nguyên: 03, Cửa Lò: 10.

Lũy tích số ca điều trị đã khỏi bệnh, ra viện, chuyển tuyến trên: 204 bệnh nhân. Lũy tích số ca tử vong: 01. Số ca hiện đang điều trị: 279. Lũy tích số ca phát hiện từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An là 489 bệnh nhân.

Nghệ An chính thức đưa bệnh viện Dã chiến số 2 Nghệ An vào hoạt động; thực hiện thu dung, điều trị cho bệnh nhân Covid-19. Bệnh viện Dã chiến số 2 Nghệ An được đặt tại Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn; sử dụng con dấu, tài khoản của Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn để hoạt động; do bác sĩ Đặng Ngọc Hà – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn làm Giám đốc Bệnh viện.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Sở Y tế Nghệ An đã đến kiểm tra và thực hiện kích hoạt đưa Bệnh viện Dã chiến số 2 Nghệ An vào hoạt động. Ảnh T.Thông Y tế.

Hiện nay, Bệnh viện Dã chiến số 1 Nghệ An đã quá tải (đang điều trị cho 159 bệnh nhân); ngoài ra, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh đang điều trị cho 60 bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc điều trị cho 40 bệnh nhân. Bệnh viện Dã chiến số 2 được kích hoạt đã đáp ứng tốt nhu cầu điều trị, số lượng bệnh nhân COVID-19 ngày một tăng lên trong làn sóng dịch thứ 4 này.

Bệnh viện Dã chiến số 2 có quy mô 150 giường bệnh, có thể tăng lên trên 200 giường bệnh khi cần thiết. Bệnh viện này sẽ thực hiện thu dung, tiến hành điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ở mức nhẹ và trung bình trong tỉnh. Bệnh viện chính thức thu nhận điều trị bệnh nhân vào ngày 14/8.

