Nghệ An: Thành lập gần 1.000 doanh nghiệp mới

Trong 6 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn Nghệ An đã có gần 1000 doanh nghiệp được thành lập mới.



Năm 2021, Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung, do tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng sâu sắc đến hoạt động sản xuất kinh tế của doanh nghiệp. Tuy nhiên, xác định được tầm quan trọng của doanh nghiệp trong đóng góp vào phát triển kinh tế và xã hội, UBND tỉnh Nghệ An đã thành lập đoàn liên ngành chủ động nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trên địa bàn để kịp thời xem xét, giải quyết thỏa đáng cho doanh nghiệp.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, cả tỉnh Nghệ An đã có 938 doanh được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, với số vốn đăng ký 10.516,7 tỷ đồng, tăng 14,95% so với cùng kỳ 2020 về số doanh nghiệp và tăng 63,4% về vốn đăng ký.

Có 454 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại, tăng 47,9% so với cùng kỳ năm 2020. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 6 tháng đầu năm là 628 doanh nghiệp, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm trước.

Số chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tạm dừng hoạt động 64 doanh nghiệp, tăng 21 doanh nghiệp so với cùng kỳ Số doanh nghiệp giải thể là 79 doanh nghiệp, tăng 33,9%.

Cũng theo báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An, qua kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý II/2021 cho thấy: Có 63,9% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh Quý II/2021 tốt hơn và ổn định so với Quý I/2021, trong đó: 25,8% số doanh nghiệp đánh giá tốt hơn; 38,1% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định. Có 36,1% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn so với quý I/2021.

Dự kiến quý III/2021 so với quý II/2021, có 60,8% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng tốt lên và ổn định, trong đó: 27,8% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên và 33% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định. Có 39,2% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn so với quý II/2021.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn