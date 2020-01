Nghệ An thành lập 21 Đội sẵn sàng ứng phó với virus corona

Trước tình hình dịch viêm phổi cấp do virus corona mới (nCoV) đang đe dọa toàn cầu, sáng 29/1, tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản khẩn cấp thành lập 21 đội tại 21 huyện thành thị trong tỉnh để sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị và kịch bản ứng phó với dịch bệnh nguy hiểm này.

Thành phố Vũ Hán, Trung Quốc - nơi được coi là trung tâm của dịch bệnh viêm phổi do virus corona gây ra. Ảnh minh họa/AFP

Ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, ngay trong những ngày Tết, khi có công văn của Bộ Y tế, đặc biệt Công điện hỏa tốc của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo thành lập 4 đội phản ứng nhanh tại các Cửa khẩu, bến cảng và Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã dành riêng khu điều trị cách ly nếu phát hiện trường hợp mắc bệnh. Nghệ An là tỉnh có hàng vạn lao động tự do ở các huyện miền xuôi cũng như miền núi, đang làm việc tại Trung Quốc, trong dịp Tết Canh Tý này, số lao động di chuyển về quê ăn tết tương đối nhiều vì vậy công tác chủ động là hết sức cần thiết. Đến nay, Nghệ An vẫn chưa phát hiện trường hợp nào có triệu chứng mắc bệnh viêm phổi cấp do virus corona.

Ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết: "Sáng 29/1, Nghệ An đã ban hành tiếp văn bản kế hoạch thành lập Ban chỉ đạo phòng chống, Ban chỉ đạo này do Giám đốc Sở làm trưởng Ban để trong trường hợp mà diễn biến xấu xảy ra, có trường hợp mắc dịch thì Nghệ An có những phản ứng. Thứ 2 là tất cả các huyện đều thành lập các đội. Trước đây thì chỉ thành lập 4 đội thôi, nhưng ngày hôm nay thì tất cả các huyện đều có đội phản ứng nhanh về các trường hợp và có Ban chỉ đạo hết tất cả 21 huyện thành của Nghệ An"./.

Tác giả: Quốc Khánh

Nguồn tin: Báo VOV