Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý chúc Tết các tổ chức tôn giáo

Thăm chúc Tết Toà Giám mục Giáo phận Vinh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý đã ttrao đổi một số kết quả nổi bật của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2019. Đạt được kết quả đó, bên cạnh sự nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn dân, đồng chí Thái Thanh Thanh Quý ghi nhận và cảm ơn sự đóng góp tích cực, chung sức đồng lòng của Toà Giám mục Giáo phận Vinh, Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, các chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo, Phật tử của tỉnh. Năm 2020 là một năm có rất nhiều sự kiện trọng đại của cả nước cũng như của tỉnh Nghệ An, đồng thời là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Nghệ An xác định quyết tâm cao để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020, để tạo nền tảng vững chắc bước vào nhiệm kỳ mới 2020 -2025.

Đồng chí Thái Thanh Quý chúc mừng năm mới đến Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long, các chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo tỉnh nhà năm mới an lành, hạnh phúc, mạnh khoẻ và tràn đầy hồng ân của Thiên chúa.

Tại Toà Giám mục Giáo phận Vinh, thay mặt lãnh đạo tỉnh chúc mừng năm mới đến Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long, các chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo tỉnh nhà năm mới an lành, hạnh phúc, mạnh khoẻ và tràn đầy hồng ân của Thiên chúa. Đồng chí Thái Thanh Quý mong muốn năm 2020, Toà Giám mục với sự điều hành của Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long tiếp tục phối hợp, hướng dẫn đồng bào Công giáo thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân, tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, hoạt động nhân đạo, từ thiện để đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đ/c Thái Thanh Quý và các đồng chí trong đoàn tặng quà, chúc Tết Tòa Giám mục Giáo phận Vinh.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn Toà Giám mục Giáo phận Vinh, các chức sức, chức việc tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền để cùng nhau giải quyết những vấn đề trên địa bàn vì mục tiêu đem lại ấm no hạnh phúc, nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân, trong đó có đồng bào Công giáo. Tỉnh Nghệ An cam kết quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chung, xây dựng tỉnh phát triển, đem lại đời sống an lành cho nhân dân; chủ động, tích cực phối hợp với Toà Giám mục Giáo phận Vinh và các chức sắc, chức việc giải quyết các vấn đề tôn giáo.

Giám mục Giáo phận Vinh bày tỏ vui mừng vì đã đóng góp một phần nhỏ vào sự nghiệp xây dựng tỉnh Nghệ An và khẳng định người Công giáo bên cạnh chăm lo niềm tin tôn giáo, đồng thời là người công dân sẽ tiếp tục chung tay xây dựng Tổ quốc, đất nước.

Giám mục Giáo phận Vinh Anphong Nguyễn Hữu Long cảm ơn sự quan tâm của Bí Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh dành cho Giáo hội Công giáo nói chung, Giáo phận Vinh, cũng như Toà Giám mục Giáo phận Vinh và bà con công giáo nói riêng. Giám mục Giáo phận Vinh bày tỏ vui mừng vì đã đóng góp một phần nhỏ vào sự nghiệp xây dựng tỉnh Nghệ An và khẳng định người Công giáo bên cạnh chăm lo niềm tin tôn giáo, đồng thời là người công dân sẽ tiếp tục chung tay xây dựng Tổ quốc, đất nước mình.

Đồng chí Thái Thanh Quý gửi lời chúc mừng năm mới và trân trọng cảm ơn và đánh giá rất cao sự đóng góp, vào cuộc hiệu quả của Ban trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, các vị Hoà thượng, Thượng toạ, tăng, ni, Phật tử trên địa bàn.

Tại chùa Đại Tuệ, huyện Nam Đàn, thay mặt cho lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc mừng năm mới và trân trọng cảm ơn và đánh giá rất cao sự đóng góp, vào cuộc hiệu quả của Ban trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, các vị Hoà thượng, Thượng toạ, tăng, ni, Phật tử trên địa bàn. Đồng chí mong muốn Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động tôn giáo, các hoạt động Phật giáo đúng theo chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đúng theo đường hướng của Giáo hội Phật Giáo Việt Nam: “Đạo pháp, Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội”; phối hợp chặt chẽ, tích cực với chính quyền các cấp để xử lý thoả đáng các nội dung liên quan đến hoạt động tôn giáo.

Thượng toạ Thích Thọ Lạc, Phó Ban Thường trực Ban Trị Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp tỉnh Nghệ An.

Tỉnh cũng mong muốn Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An hướng dẫn, giáo dục cho tăng, ni, Phật tử về nghĩa vụ của công dân; tích cực xây dựng kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng nông thôn mới, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc để cùng nhân dân toàn tỉnh xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu đẹp. Tỉnh sẽ tiếp tục song hành và luôn lắng nghe, phối hợp để giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến hoạt động Phật giáo, từ đó cùng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đ/c Thái Thanh Quý và các đồng chí trong đoàn tặng quà, chúc Tết Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Thay mặt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, Thượng toạ Thích Thọ Lạc, Phó Ban Thường trực Ban Trị Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp của tỉnh, từ đó giúp Phật giáo Nghệ An phát triển ngày càng lớn mạnh.

