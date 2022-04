Nghệ An tập trung kích cầu du lịch

Khai thác tiềm năng

Nghệ An được mệnh danh là “Việt Nam thu nhỏ” với địa hình đa dạng từ đồng bằng, trung du, miền núi và biển đảo với nhiều tài nguyên thiên nhiên ưu đãi để phát triển du lịch. Trong đó, đường bờ biển dài 82km với nhiều bãi biển đẹp, hấp dẫn du khách như Cửa Lò, Bãi Lữ, Quỳnh Phương, Diễn Thành, Cửa Hiền,... có nguồn nước sạch, sóng không lớn, độ sâu thoải, độ mặn thích hợp, ở vị trí thuận lợi về giao thông.; nhiều hang động, thác nước thu hút khách du lịch như Hang Bua, Thẩm Ồm, Thẩm Chàng (huyện Quỳ Châu), thác Khe Kèm (huyện Con Cuông), thác Sao Va, thác Bảy tầng (huyện Quế Phong), đỉnh Puxailaileng, cổng trời Mường Lống (huyện Kỳ Sơn), rừng săng lẻ (huyện Tương Dương), đảo chè Thanh Chương...

Nghệ An cũng là nơi có khu dự trữ sinh quyển thế giới nằm ở vùng miền Tây, được UNESCO chính thức công nhận vào năm 2007 và là Khu dự trữ sinh quyển thế giới được công nhận thứ 6 của Việt Nam. Vùng lõi có Vườn Quốc gia Pù Mát, với diện tích phần lớn nằm ở huyện Con Cuông, nơi đây đang là điểm đến của du khách ưa thích khám phá thiên nhiên, đi bộ, chèo thuyền, trải nghiệm văn hoá bản địa của đồng bào các dân tộc thiểu số và homestay.

Nghệ An còn là vùng đất có lịch sử văn hóa lâu đời và truyền thống đấu tranh cách mạng với trên 2.000 di tích lịch sử danh thắng; trong đó có 147 di tích được xếp hạng cấp quốc gia. Đặc biệt có 4 di tích được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt (Khu di tích lịch sử văn hóa Kim Liên, Khu lưu niệm Phan Bội Châu, Di tích cột mốc Km số 0 đường Hồ Chí Minh và Di tích Đình Hoành Sơn). Bên cạnh đó, Nghệ An có 29 lễ hội truyền thống, trong đó có 7 lễ hội được công nhận là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia, đặc biệt dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO công nhận năm 2014.

Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên là một trong những điểm du lịch thu hút nhiều du khách khi đến Nghệ An.

Hệ thống cơ sở dịch vụ trên địa bàn tỉnh đã và đang được đầu tư theo hướng phát triển đa dạng, từng bước hiện đại, chuyên nghiệp. Đến nay đã có gần 1.000 cơ sở lưu trú du lịch, trong đó có 3 cơ sở 5 sao, 10 cơ sở 4 sao và tương đương; có 2 sân golf 18 lỗ tại Cửa Lò và Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm; có nhiều trung tâm mua sắm hiện đại... Các cơ sở nhà hàng, dịch vụ ăn uống, phố đi bộ, chợ đêm, các khu vui chơi giải trí phát triển mạnh mẽ, đủ khả năng cung cấp các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cho khách du lịch khi đến Nghệ An.

Sẵn sàng cất cánh

Theo đó, sau thời gian gặp khó vì dịch bệnh COVID-19, từ ngày 15/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho phép mở cửa đón khách quốc tế thông qua đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường biển với quy trình kiểm soát phòng, chống dịch an toàn, bảo đảm linh hoạt, thuận lợi cho khách.

Mùa du lịch cũng được khởi đầu với Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2022 từ ngày 9/4 và kéo dài trong một tuần đến lễ hội cầu ngư phường Nghi Hải. Ngoài Cửa Lò và Quê Bác, miền Tây xứ Nghệ đang là một miền đất hứa hẹn nhiều thú vị và hấp dẫn.

Bên cạnh đó, việc liên kết, tăng cường liên kết giữa hội, chi hội lữ hành các tỉnh, thành phố sẽ thu hút được nhiều khách du lịch. Đặc biệt, việc trao đổi khách giữa các địa phương không những tạo nên nguồn khách nhất định mà còn tạo ra những sản phẩm du lịch mới, có sức thu hút đối với du khách.

Được biết, đầu năm 2022, Chi hội Lữ hành du lịch Nghệ An đã có chương trình Farmtrip Caravan khám phá chinh phục con đường miền Tây xứ Nghệ, chinh phục đỉnh núi Fuxailaileng và khám phá văn hóa đồng bào dân tộc miền Tây xứ Nghệ. Đây là sản phẩm du lịch độc đáo, mới lạ của ngành du lịch tỉnh sau một thời gian dài gặp nhiều khó khăn và thách thức. Điều này sẽ mang lại một lượng khách nhất định từ các tỉnh miền Bắc, khách quốc tế ưa trải nghiệm khám phá đến với Nghệ An.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An cho biết: Nghệ An phấn đấu trong năm 2022 đón và phục vụ 3,6 triệu lượt khách du lịch, tăng 91% so với năm 2021, trong đó có 10.000 lượt khách quốc tế, tăng 107% so với năm 2021.

"Hiện, Sở Du lịch Nghệ An đang tiếp tục hoàn thiện tour Cửa Lò - thành phố Vinh - Nam Đàn để khai thác các sản phẩm mới, các điểm đến an toàn nhằm tăng thời gian lưu trú của khách du lịch tại Nghệ An", Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An cho biết thêm.

Hải Phòng, Quảng Ninh kín lịch đón du khách dịp 30/4 và 1/5 Sau hơn 2 năm đìu hiu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, mùa hè năm nay hứa hẹn sự bùng nổ trở lại của du lịch biển, vốn là thế mạnh của thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh, mà điểm nhấn chính là đợt nghỉ lễ kéo dài 4 ngày dịp 30/4 và 1/5. Đây cũng là lúc các cơ sở dịch vụ bận rộn tiếp khách đặt phòng, đặt tàu, trong đó hầu hết đã kín chỗ. Thông tin từ UBND huyện Cát Hải (Hải Phòng) cho biết, tính đến thời điểm này đa số các cơ sở lưu trú tại khu du lịch Cát Bà đã có khách đặt chỗ, dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 lượng khách đến sẽ rất đông. Cụ thể, Cát Bà hiện có 321 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, sau thời gian phải ngừng hoạt động, đến khi dịch bệnh được kiểm soát, hệ thống các cơ sở lưu trú đã được tân tạo, trang hoàng trở lại. Trong đợt nghỉ lễ nhân dịp Giỗ tổ Hùng Vương vừa qua, Cát Bà đã đón hơn 45 nghìn lượt khách, chiếm gần 1/3 tổng lượng du khách đến Hải Phòng. Dự kiến trong dịp 30/4 và 1/5 tới đây, lượng khách sẽ tăng cao, vì vậy huyện đã chỉ đạo các cơ sở kinh doanh, dịch vụ liên quan chuẩn bị những điều kiện để phục vụ du khách tốt nhất. Khảo sát cho thấy, đến nay hầu hết các cơ sở lưu trú uy tín ở thị trấn Cát Bà đã không còn chỗ cho khách đặt ngày 30/4 và 1/5, kể cả hai ngày nghỉ bù tiếp đó khách cũng đã đặt hết hơn 50% công suất. Mức giá thuê phòng dao động từ 900 nghìn đồng đến 1,2 triệu đồng/phòng tùy theo quy mô và tiêu chuẩn dịch vụ. Tại Đồ Sơn, một trung tâm du lịch biển nổi tiếng khác của Hải Phòng, địa phương này hiện có hơn 130 cơ sở dịch vụ lưu trú, với công suất khoảng hơn 3 nghìn phòng. Ngay từ giữa tháng 4 vừa qua đã có rất đông khách du lịch liên hệ đặt trước, đến nay cơ bản đã kín chỗ, mức giá thuê phòng dao động từ 700 nghìn đồng đến 1,2 triệu đồng/phòng. Cũng thông tin từ UBND quận Đồ Sơn cho biết, mùa du lịch năm nay ở Đồ Sơn cũng có một số thay đổi, như quy hoạch lại khu bãi tắm quy mô hơn, đẹp hơn. Bên cạnh đó, là 17 điểm du lịch tín ngưỡng tâm linh trong đó có nhiều di tích cấp quốc gia như: Đảo Dáu, Bến Nghiêng, K15, tháp Tường Long, Đình Ngọc - suối Rồng… Thời gian qua lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát bình ổn thị trường, cũng như các hoạt động liên quan đến ANTT, cứu nạn cứu hộ, đặc biệt là kiểm soát dịch bệnh, phục vụ du khách hiệu quả hơn. Còn tại Quảng Ninh, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, TP Hạ Long sẽ diễn ra nhiều sự kiện thu hút du khách như: Carnaval Hạ Long, lễ hội áo dài cũng như nhiều hoạt động khác. Quảng Ninh cũng là địa phương được lựa chọn tổ chức nhiều môn thi đấu của SEA Games 31, điều này sẽ trở thành cơ hội kích cầu rất lớn cho mùa du lịch biển năm nay. Đại diện doanh nghiệp lữ hành Vietrantour cho biết: “Vietrantour đã tổ chức những đoàn lớn về tham quan Quảng Ninh với các đơn vị trong lĩnh vực bảo hiểm, các đơn vị sản xuất với số lượng từ 300 đến 500 người/đoàn”. Văn Minh

Tác giả: Thuỳ Anh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân