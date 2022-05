Nghệ An: Tăng lựa chọn vào lớp 10 THPT với mô hình trường quốc tế, lớp tiên tiến

Kết luận hội nghị, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An - ông Thái Văn Thành khẳng định: Việc TH School chọn Nghệ An để mở cơ sở là một thuận lợi rất lớn cho phụ huynh học sinh trên địa bàn tỉnh. Với nhiều ưu thế về chương trình học, đầu ra và các lợi thế về học phí, đây là tiền đề tôt để giáo dục Nghệ An nâng cao chất lượng giáo dục, hướng tới các mô hình giáo dục tiên tiến chuẩn quốc tế. Với mô hình lớp tiên tiến, ông Thái Văn Thành cũng đánh giá cao sự nỗ lực của Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng và khẳng định việc mở thêm 5 lớp tiên tiến sẽ tăng cơ hội cho học sinh của tỉnh nhà trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay. Thời gian tới, lãnh đạo Sở cũng đề nghị nhà trường cần hoàn thiện chương trình, tăng cường công tác tuyên truyền để phụ huynh, học sinh hiểu hơn về mô hình này và phát huy hiệu quả trong tương lai.