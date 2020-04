Nghệ An tăng cường hiệu quả giám sát của HĐND các cấp

Đoàn công tác Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tìm hiểu hoạt động của một hợp tác xã nông nghiệp ở huyện Quế Phong.

Chọn đúng vấn đề

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An Cao Thị Hiền cho biết: Thực hiện Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, hoạt động của HĐND các cấp ở tỉnh thời gian qua được đánh giá có nhiều đổi mới, chuyên nghiệp, hiệu lực và hiệu quả hơn thông qua công tác giám sát.

Những vấn đề nóng, bức xúc và nhạy cảm đã được HĐND tỉnh đưa vào “tầm ngắm” để lên kế hoạch giám sát. Tại TP Vinh và một số địa phương nổi lên vấn đề quản lý xây dựng chung cư còn nhiều bất cập, HĐND tỉnh đã thành lập đoàn giám sát về tình hình quản lý, thực hiện một số dự án đất đô thị trên địa bàn. Sau giám sát, một loạt vấn đề tồn tại, bất cập đã được chỉ ra. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng cùng các ngành, địa phương liên quan thanh tra toàn diện các chung cư. Kết quả, trong số 72 dự án chung cư bị thanh tra, kiểm tra, có 64 chung cư thi công chưa phù hợp hồ sơ thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt hoặc chưa phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng... Thông qua đó, UBND tỉnh Nghệ An ban hành công văn về việc tăng cường hiệu lực trong công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn. Trong đó, yêu cầu không quy hoạch chung cư ở những khu vực đông dân cư; điều chỉnh, hủy bỏ quy hoạch ban đầu năm dự án xây dựng nhà chung cư từ cao tầng thành thấp tầng; công tác quản lý chất lượng, vấn đề cháy nổ ở chung cư được chấn chỉnh nghiêm túc…

Về vấn đề thu ngân sách, sau giám sát, một số vấn đề bất cập trong thu nội địa, chống thất thu… trong giai đoạn 2016 - 2018 được chỉ rõ. Nhờ đó, đã góp phần giúp Nghệ An lần đầu thu ngân sách đạt hơn 16 nghìn tỷ đồng vào năm 2019, vượt kế hoạch. Bên cạnh đó, thông qua công tác giám sát thực hiện các tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới, HĐND tỉnh chỉ ra việc “nợ đọng” trong xây dựng nông thôn mới hàng trăm tỷ đồng. Nhờ đó, UBND tỉnh Nghệ An có kế hoạch chấn chỉnh kịp thời. Ngoài ra, các vấn đề giám sát được triển khai trong các lĩnh vực chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn, vệ sinh lao động và chế độ chính sách đối với người lao động; quá trình đầu tư, hoạt động các nhà máy thủy điện; công tác tổ chức bộ máy và biên chế, hợp đồng lao động...

Tiếp tục giám sát nội dung kết luận

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn là một trong những nội dung trọng tâm trong chương trình kỳ họp HĐND tỉnh, được cử tri và nhân dân quan tâm. Nội dung chất vấn đi vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc, có tính thời sự như tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội, bội chi quỹ bảo hiểm y tế; vấn đề cung cấp nước sạch cho TP Vinh và vùng phụ cận… Số lượng và chất lượng câu hỏi chất vấn tăng lên, các câu hỏi đi sâu vào vấn đề chất vấn và làm rõ trách nhiệm của người bị chất vấn. Việc trả lời chất vấn nhìn chung thể hiện tính nghiêm túc, cầu thị. Sau phiên chất vấn, Thường trực HĐND tỉnh ban hành thông báo kết luận yêu cầu UBND tỉnh và các cấp ngành, địa phương liên quan giải quyết các vấn đề được đại biểu nêu tại phiên chất vấn nhưng chưa được trả lời hoặc trả lời chưa thỏa đáng, đồng thời thường xuyên đôn đốc, theo dõi, giám sát việc thực hiện lời hứa, kết luận chất vấn.

Đổi mới hình thức và nâng cao chất lượng công tác giám sát giữa các kỳ họp cũng được HĐND tỉnh hết sức quan tâm. Các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh thông qua giám sát chuyên đề và hoạt động giải trình được duy trì mỗi năm hai kỳ. Tại các phiên giải trình đều được Thường trực HĐND tỉnh lồng chất vấn các vấn đề nóng trong thời gian qua và nhất là trách nhiệm giải quyết của các cơ quan chức năng; đồng thời, tăng cường tái giám sát đối với các kiến nghị chưa được giải quyết, chậm giải quyết. Chẳng hạn như giải trình công tác tái định cư các công trình thủy điện, Thường trực HĐND tỉnh không chỉ mời các cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp liên quan mà còn mời lãnh đạo địa phương nêu các vấn đề dân sinh, nguyện vọng người dân vùng ảnh hưởng một cách khách quan. Thường trực HĐND ra kết luận phiên giải trình và lại tiếp tục giám sát những nội dung đã kết luận. Sau đó, ra kết luận lần thứ hai, buộc các đơn vị liên quan phải thực hiện nghiêm túc hơn.

Thời gian qua, có 34 cuộc giám sát chuyên đề được triển khai, trong đó, HĐND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh tiến hành năm cuộc giám sát cùng 24 cuộc giám sát của các ban thuộc HĐND tỉnh. Qua đó, các kết luận giám sát chỉ rõ những vấn đề tồn tại trong công tác quản lý nhà nước, giúp các đối tượng giám sát tiếp thu, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, bất cập. Một vấn đề mà HĐND tỉnh luôn chú trọng là xem xét chặt chẽ trong ban hành chính sách. Trong đó, các đề nghị xây dựng nghị quyết của UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh được Thường trực HĐND tỉnh xem xét kỹ lưỡng, nghiêm túc trên cơ sở quy định, nhu cầu thực tế, tính khả thi, hiệu quả. Các báo cáo thẩm tra mang tính phản biện và thuyết phục cao, được UBND tỉnh, các cơ quan liên quan đồng tình tiếp thu.

Tác giả: THÀNH CHÂU

Nguồn tin: Báo Nhân dân