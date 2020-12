Nghệ An: Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người đàn ông tử vong

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến người đàn ông điều khiển xe máy tử vong tại chỗ (Ảnh Xuân Bảy)

Theo lực lượng cảnh sát giao thông Công an thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 9h40 sáng nay (13/12) trên Quốc lộ 1A tại ngã tư nút giao thông phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Thời gian trên, chiếc xe ben BKS 37C - 302.99 đang chở đất lưu thông hướng Hoàng Mai vào Vinh. Khi đến ngã tư đèn đỏ, xe ben đã cuốn một xe máy đang sang đường vào gầm. Cú va chạm khiến người đàn ông điều khiển xe máy (khoảng 50 tuổi), trú xóm 10 phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai tử vong tại chỗ.

Theo lực lượng cảnh sát giao thông Công an thị xã Hoàng Mai, chiếc xe ô tô ben gây tai nạn là của một doanh nghiệp trú tại địa bàn xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu.

Hiện Công an thị xã Hoàng Mai đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo Dân Sinh