Nghệ An: Suốt đêm dập đám cháy rừng

Rừng thông cùng với bạch đàn xảy ra cháy lần 1 khoảng hơn 21h đêm 7/6.

Sáng 8/6, ông Bùi Ngọc Phúc - Phó Chủ tịch UBND xã Tiến Thủy cho Dân trí biết, vụ cháy rừng thông cùng với bạch đàn nói trên xảy ra vào khoảng 21h đêm 7/6. Khi phát hiện đám cháy, người dân cùng với chính quyền địa phương đã tiến hành dập lửa.

“Vụ cháy rừng thông này chủ yếu là cây đang nhỏ trồng cùng với cây bạch đàn, đêm hôm qua khi phát hiện đã được dập tắt. Tuy nhiên, đến hơn 00h30 rạng sáng nay, ngọn lửa không hiểu sao lại bốc cháy trở lại. Hiện diện tích bị cháy đang được Công an và chính quyền địa phương đi thực tế đo đạc cho nên chưa thống kê được thiệt hại”, ông Phúc cho biết.

Sau hơn 3 tiếng, cánh rừng tiếp tục bốc cháy lần 2.

Ngay sau khi nhận được tin báo xảy ra cháy rừng thông tại xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 4 xuất 2 xe chữa cháy cùng 16 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường, phối hợp lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương, triển khai chữa cháy kịp thời, ngăn chặn đám cháy lan rộng.

Do khu vực xảy ra cháy ở phía trên đỉnh núi, thời điểm xảy ra cháy vào giữa đêm nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Nỗ lực dập lửa rừng thông lẫn xen cây bạch đàn cháy tại xã Tiến Thủy.

Trước đó, vào hồi 22h34 ngày 7/6, Trung tâm chỉ huy 114 nhận được tin báo xảy ra cháy gần khu vực rừng, đoạn ngã ba Nam Cấm, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 8 xuất 1 xe chỉ huy, 1 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường, triển khai lực lượng, phương tiện tổ chức chữa cháy và làm mát khu vực xung quanh.

Cũng trong đêm qua xảy ra cháy rừng tại xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc.

Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn, ngăn chặn nguy cơ cháy rừng.

Nguyên nhân ban đầu xác định do người dân đốt rác gần khu vực rừng gây cháy.

Tác giả: Nguyễn Duy

Nguồn tin: Báo Dân trí