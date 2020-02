Nghệ An: Sóng lớn đánh chìm tàu, 5 thuyền viên may mắn được cứu sống

Hiện trường nơi tàu cá bị chìm.

Ngày 22/2, ông Nguyễn Văn Liên, Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, trên đường vào neo đậu ở khu vực cảng cá Lạch Vạn thì một chiếc tàu không may bị chìm, rất may 5 thuyền viên gặp nạn đã được kịp thời ứng cứu.

Vào khoảng 2h ngày 22/2, tàu cá mang số hiệu NA 95702-TS của ngư dân Vũ Văn Tiến (trú ở xóm Chiến Thắng, xã Diễn Bích) có công suất 400CV đang được lai dắt vào cảng cá Lạch Vạn thì bất ngờ gặp sóng to rồi bị chìm.

Phát hiện sự việc, có khoảng 5 tàu công suất lớn cùng hàng chục người dân địa phương ra ứng cứu; rất may 5 thuyền viên được cứu vớt lên an toàn; riêng chiếc tàu bị cát tràn vào nên không thể kéo lên được.

Theo lãnh đạo xã Diễn Bích, nguyên nhân tàu chìm được xác định là do Lạch Vạn bị cạn, tàu gặp gió to.

Những năm gần đây, do cảng cá Lạch Vạn bị bồi lấp nghiêm trọng nên mỗi năm có hàng chục tàu cá của ngư dân Diễn Châu bị mắc cạn tại đây, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Hiện chính quyền địa phương và bà con phải chờ thủy triều xuống và thuê thêm máy đào đất mới có thể đưa tàu vào bờ.

Tác giả: Nguyễn Tú

Nguồn tin: Báo Dân trí