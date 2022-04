Nghệ An: Sớm giải quyết tranh chấp hợp đồng đặt nhà thuốc trong Bệnh viện Đô Lương

Hợp đồng không số, chưa được cấp thẩm thẩm quyền cho phép

Thời gian gần đây xuất hiện thông tin việc BVĐK Đô Lương (Nghệ An) phá vỡ hợp đồng, dừng cho đối tác thuê quày bán thuốc chữa bệnh trong khuôn viên bệnh viện.

Khi thanh lý hợp đồng chưa được giải quyết hoàn tất, trên một số phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội có đăng tải một số bài viết chưa đúng với bản chất sự việc, dẫn đến gây hiểu nhầm cho người dân… Phóng viên Báo Sức khỏe & Đời sống đã làm việc với lãnh đạo BVĐK Đô Lương để làm rõ vấn đề.

Qua hồ sơ của BVĐK Đô Lương cung cấp, ngày 01/01/2015, ông Lê Đình Nam, Giám đốc BVĐK Đô Lương và ông Nguyễn Trọng Lương - Giám đốc Chi nhánh Dược phẩm huyện Đô Lương thuộc Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An ký kết hợp đồng dân sự mở quầy thuốc chữa bệnh phục vụ bệnh nhân trong khuôn viên của bệnh viện.

Hợp đồng giữa BVĐK Đô Lương và Chi nhánh Dược phẩm huyện Đô Lương ký năm 2015

Trong hợp đồng nêu: BVĐK Đô Lương đồng ý cho Chi nhánh Dược phẩm huyện Đô Lương đặt vị trí quầy thuốc trong khuôn viên bệnh viện tại phòng số 1 và ½ diện tích phòng số 2 về phía tây của khu nhà A để mở quầy thuốc vật tư y tế phục vụ cho bệnh nhân ngoại trú, nội trú tại BVĐK Đô Lương…

Thời gian hợp đồng là 10 năm (kể từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2025) với giá hợp đồng là 6.000.000 đồng/năm.

Điều đáng nói là hợp đồng dân sự mở quầy thuốc chữa bệnh phục vụ bệnh nhân trong khuôn viên của bệnh viện này không có số và được ký vào ngày nghỉ Tết dương lịch!

Sau khi hợp đồng ký kết, Chi nhánh Dược phẩm huyện Đô Lương đã đặt quầy thuốc (còn gọi là nhà thuốc số 51) tại BVĐK huyện Đô Lương và hoạt động từ ngày 01/01/2015 đến tháng 3/2022.

Sau khi ký hợp đồng được ký kết, ngày 21/6/2017, Quốc Hội ban hành Luật quản lý, sử dụng tài sản công. Ngày 26/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 151/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực ngày 01/01/2018.

Luật quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định 151 quy định các trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập được cho thuê tài sản công, theo đó: Đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm lập đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

Việc cho thuê tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo hình thức đấu giá áp dụng đối với gói cho thuê tài sản là cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Đức Hải - Giám đốc BVĐK Đô Lương (người thay ông Lê Đình Nam nghỉ hưu trước đó) cho biết, thực hiện theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định 151 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công, bệnh viện đã tiến hành xây dựng Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại BVĐK huyện Đô Lương và được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt Đề án tại Quyết định số 3974/QĐ-UBND ngày 09/11/2020 cho phép BVĐK huyện Đô Lương cho thuê mặt bằng nhà thuốc, địa điểm mặt tiền khuôn viên bệnh viện, diện tích 23,5m2 theo hình thức đấu giá.

Nhà thuốc số 51 của Chi nhánh Dược phẩm Đô Lương đặt tại Bệnh viện ĐK huyện Đô Lương bị Sở Y tế Nghệ An ra quyết định rút giấy phép

"Hợp đồng cho thuê quầy bán thuốc chữa bệnh trong khuôn viên bệnh viện mà ông Lê Đình Nam, và ông Nguyễn Trọng Lương ký trước đây (ngày 01/01/2015) được xác định không đúng quy định pháp lý, hợp đồng không có số, chưa được cấp có thẩm quyền cho phép nên BVĐK Đô Lương đã làm văn bản thông báo cho Chi nhánh Dược Đô Lương thanh lý hợp đồng để thực hiện đầu thầu nhà thuốc theo Luật quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định 151/2017/NĐ-CP về quản lý, sử dụng tài sản công.

BVĐK Đô Lương đã tiến hành hiệp thương nhiều lần và yêu cầu Chi nhánh Dược phẩm Đô Lương thỏa thuận thanh lý hợp đồng nhưng phía Chi nhánh Dược phẩm Đô Lương không hợp tác và cho rằng Hợp đồng nhà thuốc của họ vẫn còn hiệu lực", ông Lê Đức Hải, Giám đốc BVĐK huyện Đô Lương nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Trọng Lương, Giám đốc Chi nhánh Dược phẩm Đô Lương, lại cho rằng: Việc BVĐK Đô Lương thực hiện đề án mới về nội dung đấu thầu sử dụng tài sản công trong đó có nội dung thanh lý nhà thuốc và đấu thầu lại nhà thuốc bệnh viện là chưa phù hợp. Trong khi đó hợp đồng của Chi nhánh Dược phẩm huyện Đô Lương với bệnh viện về việc mở nhà thuốc trong khuôn viên bệnh viện đang còn hiệu lực đến ngày 31/12/2025 và đúng luật. Đề nghị bệnh viện tạo điều kiện cho Chi nhánh Dược phẩm Đô Lương thực hiện hết hợp đồng.

Cần giải quyết dứt điểm

Để có cơ sở giải quyết vướng mắc trong việc thanh lý hợp đồng cho Chi nhánh Dược phẩm huyện Đô Lương mở nhà thuốc trong khuôn viên bệnh viện, ngày 21/6/2021, BVĐK Đô Lương có Công văn số 153/BC-BVĐL gửi đề nghị Sở Y tế và Sở Tài chính Nghệ An xem xét hướng dẫn giải quyết.

Ngày 02/7/2021, Sở Tài chính Nghệ An có công văn số 2411/STC-QLG&CS phúc đáp Công văn số 153 của BVĐK Đô Lương. Sở Tài chính Nghệ An đã nêu các quy định của pháp luật về việc cho thuê tài sản tại đơn vị sự nghiệp công lập và việc xử lý trong trường hợp cho thuê không đúng quy định.

Công văn nêu rõ: Theo khoản 2, Điều 11, Luật Quản lý Tài sản Nhà nước năm 2008 quy định trách nhiệm của UBND cấp tỉnh và Điều 43, Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định thẩm quyền quyết định cho thuê tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính: Trường hợp sử dụng tài sản công là các tài sản gắn liền với đất hoặc cơ sở hoạt động sự nghiệp để cho thuê tại thời điểm trước ngày 01/01/2018 phải được sự cho phép của UBND cấp tỉnh.

Công văn của Sở Tài chính Nghệ An trả lời BVĐK Đô Lương

Khoản 4 và 5, Điều 136, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/20217 quy định việc xử lý các Hợp đồng liên doanh, liên kết, cho thuê tài sản trước ngày 01/01/2018 như sau: Đối với hợp đồng kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết đã ký trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết, đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục thực hiện theo Hợp đồng đã ký.

Đối với Hợp đồng kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết đã ký trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng không phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm chấm dứt hợp đồng để quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định số này.

Sở Tài chính Nghệ An nêu ý kiến: BVĐK Đô Lương chịu trách nhiệm rà soát Hợp đồng cho thuê tài sản với các căn cứ pháp lý nêu trên để quyết định chấm dứt hay tiếp tục thực hiện. Trường hợp nếu việc cho thuê tài sản khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì Bệnh viện phải tự chấm dứt Hợp đổng để quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và nội dung Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê đã được phê duyệt.

Trên cơ sở ý kiến của Sở Tài chính Nghệ An, BVĐK Đô Lương đã tiến hành rà soát và ngày 07/01/2022 có thông báo số 03/TB-BVĐL về việc thanh lý hợp đồng thuê tài sản gửi Chi nhánh Dược phẩm huyện Đô Lương. Sau khi nhận được thông báo, ngày 20/01/2022, Chi nhánh Dược phẩm huyện Đô Lương có thư phản hồi gửi Bệnh viện ĐK huyện Đô Lương tiếp tục đề nghị để cho nhà thuốc số 51 hoạt động đến hết thời gian hợp đồng.

Hiện nay, đơn vị trúng thầu nhà thuốc mới chưa thể khai trương bởi theo Đề án BVĐK Đô Lương chỉ có 01 nhà thuốc.

Chấm dứt hợp đồng là đúng quy định

Do vụ việc kéo dài chưa xử lý được, ngày 15/4/2022, Sở Y tế Nghệ An và huyện Đô Lương đã tổ chức cuộc họp giải quyết vướng mắc liên quan đến việc Chi nhánh Dược phẩm huyện Đô Lương đặt quầy thuốc trong khuôn viên BVĐK Đô Lương với sự tham gia của lãnh đạo Sở Y tế, đại diện lãnh đạo huyện Đô Lương, BVĐK Đô Lương, Chi nhánh Dược phẩm huyện Đô Lương, Công ty Cổ phần Dược – Vật tư Y tế Nghệ An.

Quyết định thu hồi giấy phép Nhà thuốc số 51 của Chi nhánh Dược phẩm Đô Lương

Tại cuộc họp này, Giám đốc BVĐK Đô Lương Lê Đức Hải không đồng ý để Chi nhánh Dược phẩm huyện Đô Lương tiếp tục đặt nhà thuốc trong khuôn viên bệnh viện với lý do: Hợp đồng về việc mở quầy thuốc chữa bệnh phục vụ bệnh nhân đã ký ngày 01/01/2015 giữa Giám đốc BVĐK Đô Lương và Giám đốc Chi nhánh Dược phẩm huyện Đô Lương là hợp đồng chưa đúng quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết. "Hợp đồng không có số; Hợp đồng ký ngày 01/01/2015 là vào ngày nghỉ Tết Dương lịch và chưa được cấp có thẩm quyền cho phép theo quy định", ông Hải nhấn mạnh.

Cụ thể, tại thời điểm ký kết hợp đồng cho thuê, BVĐK Đô Lương chưa xin ý kiến đồng ý từ cấp có thẩm quyền là UBND Đô Lương (năm 2015, BVĐK Đô Lương là đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện trực thuộc UBND huyện Đô Lương quản lý, điều hành ngân sách và tài sản công). Do vậy, tại Khoản 5, Điều 136 của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm chấm dứt Hợp đồng để quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.

Cũng tại cuộc họp này, ông Nguyễn Trọng Lương - Giám đốc Chi nhánh Dược phẩm huyện Đô Lương nêu ý kiến: Chi nhánh luôn phối hợp với BVĐK Đô Lương trong việc cung ứng thuốc cho bệnh nhân trong bệnh viện và mong muốn tiếp tục duy trì hoạt động Nhà thuốc số 51 đến khi hợp đồng hết hiệu lực.

Sở Y tế Nghệ An làm việc cùng huyện Đô Lương, để làm rõ vụ việc cho thuê vị trí đặt quầy thuốc tại BVĐK Đô Lương

Sau khi nghe báo cáo của BVĐK Đô Lương và ý kiến của các thành viên dự họp, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An kết luận: Việc BVĐK Đô Lương ký kết hợp đồng với Chi nhánh Dược phẩm huyện Đô Lương đặt quầy thuốc trong khuôn viên bệnh viện chưa được cấp có thẩm quyền là UBND huyện Đô Lương cho phép.

Do đó, Hợp đồng về việc mở quấy thuốc phục vụ bệnh nhân đã ký ngày 01/01/2015 giữa Giám đốc BVĐK Đô Lương và Giám đốc Chi nhánh Dược phẩm huyện Đô Lương là chưa đúng quy định. Đề nghị Giám đốc BVĐK Đô Lương làm thủ tục chấm dứt Hợp đồng theo quy định pháp luật và báo cáo Sở Y tế trước ngày 25/4/2022. Giao BVĐK Đô Lương sớm triển khai Nhà thuốc bệnh viện để cung ứng đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế, phục vụ bệnh nhân điều trị nội, ngoại trú.

Trước đó, ngày 29/3/2022, Sở Y tế Nghệ An có quyết định số 442/QĐ-SYT thu hồi Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) số 870/17/GPP cấp ngày 08/10/2021 và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 01847-16/NA-ĐKKDD cấp ngày 08/10/2021 của Nhà thuốc số 51, Chi nhánh Dược phẩm huyện Đô Lương. Ông Lê Anh Quang (chủ nhà thuốc) đã nộp lại Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, xin thôi không kinh doanh nhà thuốc nói trên. Và ngày 05/4/2022, Sở Y tế Nghệ An cũng đã có công văn số 1310/SYT-TTR gửi Chủ tịch UBND huyện Đô Lương đề nghị chỉ đạo phòng y tế, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tăng cường giám sát hoạt động của Nhà thuốc số 51 của Chi nhánh dược Đô Lương, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu nhà thuốc này vẫn hoạt động khi chưa được Sở y tế cấp phép lại.

