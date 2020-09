Nghệ An “siết” hoạt động của các văn phòng công chứng

Trước những kiến nghị và qua công tác rà soát các vụ việc do Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nêu trong thời gian qua, ngày 10/9/2020, ông Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký, ban hành văn bản 6149/UBND-TD gửi các đơn vị liên quan để phối hợp, đưa ra các giải pháp nâng cao trách nhiệm, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về công chứng trên địa bàn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng giao cho Sở Tư pháp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tổ chức và hoạt động công chứng để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục các sai phạm về công chứng tại địa phương.