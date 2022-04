Nghệ An: Sắp đấu giá 23 lô đất ở tại huyện Đô Lương, khởi điểm từ 100,8 triệu đồng/lô

Đơn vị có tài sản đấu giá là UBND huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, Đơn vị tổ chức đấu giá là Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (Sở Tư pháp Nghệ An) có địa chỉ tại số 2, đường Trần Huy Liệu, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

Tài sản đấu giá là 23 lô đất ở quy hoạch tại xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An có tổng diện tích là 4.722,14 m2. Trong đó, mỗi lô đất có diện tích từ 200 m2 đến 238 m2 với giá từ 450 nghìn đồng đến 3,7 triệu đồng/m2. Giá khởi điểm cho một lô đất từ 100,8 triệu đồng đến 798,608 triệu đồng/lô. Tiền đặt trước từ 20 triệu đồng đến 150 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá. Tiền mua hồ sơ từ 100 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng/01 bộ hồ sơ. Như vậy, mức giá tối thiểu phải trả là từ 106 triệu đồng đến 839 triệu đồng.

Danh sách các lô đất sắp được đấu giá.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính từ ngày 20/4 đến ngày 9/5/2022 tại UBND xã Xuân Sơn và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An.

Khách hàng phải xác định số tiền đặt trước và tiền hồ sơ đấu giá phải nộp tương ứng với lô đất mình đăng ký đấu giá để nộp, hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An theo số tài khoản 117602311999 mở tại Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Nghệ An. Thời gian nộp trong giờ hành chính các ngày từ 9-11/5/2022.

Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và Phong bì chứa phiếu trả giá từ 7h30 đến 9h30 ngày 12/5/2022 tại Hội trường UBND xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương.

Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên. Người trúng đấu giá là người trả giá cao nhất, ít nhất bằng giá tối thiểu phải trả.

Buổi công bố giá sẽ diễn ra vào lúc 9h45 ngày 12/5/2022 tại Hội trường UBND xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương.

