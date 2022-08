Nghệ An sẵn sàng ứng phó với bão số 2 Mulan

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 2, thông báo cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng của các tàu, thuyền hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của cơn bão để chủ động phòng tránh. Tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu, thuyền đang hoạt động trong khu vực nguy hiểm.

Cùng với đó tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu, thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra.



Các địa phương đồng bằng và ven biển quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; kiểm tra, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại bến; chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn về người và tài sản của nhân dân trên các lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển và đất liền.

Nghệ An chuẩn bị cho mọi phương án đối phó với bão số 2

Các địa phương thuộc miền núi, được yêu cầu kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư ven sông suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét; sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh Nghệ An đã lên phương án chuẩn bị sẵn sàng lực lượng lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời xử lý khi có các tình huống phức tạp của thời tiết.



Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải cũng cử đoàn đi kiểm tra, chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn tàu cá, ao nuôi thủy sản, an toàn đê biển, các tuyến đường giao thông... dự báo có nhiều nguy cơ ngập lụt, sạt lở.

Tác giả: Phan Huy

Nguồn tin: ANTT/NĐT