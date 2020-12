Nghệ An quy định mức thu tối đa dạy học thêm trong trường công lập

Giờ học tiếng Anh tại Trường Tiểu học Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

Đây được xem là cơ pháp lý để các cơ sở giáo dục công lập thực hiện việc thu, chi các khoản thu dịch vụ. Tăng cường tính công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận của nhân dân, khắc phục tình trạng lạm thu tại các cơ sở giáo dục.

Những năm qua, ngoài các khoản thu theo quy định, ngành giáo dục Nghệ An triển khai thu theo thoả thuận đối với một số khoản như tổ chức dạy thêm, học thêm, triển khai các tiết học tăng cường, các chương trình kỹ năng sống…

Dù đã có hướng dẫn đầy đủ, chi tiết mỗi năm học, song qua đánh giá của Sở GD&ĐT Nghệ An, việc thực hiện các khoản thu theo thoả thuận trong trường công lập vẫn còn lúng túng, chưa đồng bộ. Điều này dẫn đến số lượng và nội dung các khoản thu trong các cơ sở giáo dục khác nhau, mức thu có sự chênh lệch giữa các đơn vị có điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng.

Cá biệt ở một số đơn vị còn có biểu hiện của việc “lạm thu”, chưa phủ hợp điều kiện kinh tế - xã hội. Trong khi đó, quy trình thực hiện các khoản thu theo thoả thuận trong các cơ sở giáo dục chưa thống nhất gây khó khăo cho công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý.

Các trường tiểu học tại Nghệ An đang thực hiện dạy học 2 buổi/ngày.

Để khắc phục những hạn chế này, tại phiên họp thứ 17, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII đã thông qua Nghi quyết quy định một mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập; mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng áp dụng gồm trẻ mầm non và học sinh đang học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An; các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc tỉnh Nghệ An quản lý.

Cụ thể, mức thu khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục như: tiền dạy học 2 buổi/ngày đối với tiểu học; tiền tổ chức bán trú; dịch vụ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ trong dịp hè; tiền tổ chức dạy thêm, học thêm, dạy nghề, thi nghề... đối với trường THCS, THPT; tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường như kỹ năng sống, tiếng Anh tăng cường... và các dịch vụ học sinh khác.

Danh mục các khoản thu dịch vụ giáo dục tối đa

Danh mục nội dung khoản thu tuyển sinh đầu các cấp học

Việc thực hiện các khoản thu dịch vụ trên theo nguyên tắc thu đúng, thu đủ; chi đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả. Trước khi thu phải có dự toán thu, chi từng khoản; phải thỏa thuận với cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện; mức thu được cấp có thẩm quyền phê duyệt và không vượt quá mức thu quy định tại Nghị quyết.

Quy định không áp dụng thu để thuê khoán người nấu ăn đối với học sinh trong các cơ sở giáo dục đã được hỗ trợ theo quy định như: hỗ trợ nhân viên các trường phổ thông dân tộc bán trú và phổ thông dân tộc nội trú; khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo ông Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An, Nghị quyết được thông qua tạo căn cứ pháp lý để các cơ sở giáo dục thực hiện việc thu, chi các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường; cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học đối với cơ sở giáo dục công lập đáp ứng nhu cầu của học sinh và phụ huynh, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội trên từng địa bàn. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng được yêu cầu dạy và học trong giai đoạn mới. Đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận của nhân dân, khắc phục tình trạng lạm thu tại các cơ sở giáo dục.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại