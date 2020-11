Nghệ An: PTS bán nhiên liệu lẫn nước cho khách hàng

Cửa hàng xăng dầu PTS ngã 4 Công Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An).

Theo đó, vào trưa ngày 31/10/2020, ông Nguyễn Thọ Sơn, chủ phương tiện mang BKS 37C - 37511 cùng anh Nguyễn Thọ Phương, trú tại huyện Yên Thành (Nghệ An) ghé vào đổ (mua) nhiên liệu tại cây xăng dầu PTS, ngã 4 Công Thành, huyện Yên Thành (do ông Nguyễn Trọng Hóa làm đại diện cửa hàng), thuộc Công ty PTS Nghệ Tĩnh.

Cửa hàng xăng dầu Công Thành thuộc Công ty PTS Nghệ Tĩnh nơi phương tiên đổ nhiên liệu bị chết máy.

Sau khi đổ nhiên liệu xong thì xe của anh Nguyễn Thọ Sơn đã bất ngờ bị chết máy, không nổ được. Do đó, buộc phải dùng xe cứu hộ để đưa về xưởng để xác định nguyên nhân nghi nhiên liệu bị lẫn nước lạnh khiến động cơ không nổ được.

Theo ông Nguyễn Thọ Sơn, Chủ phương tiện cho biết: Sau khi đổ nhiên liệu tại cây xăng dầu Công Thành xong thì xe chạy ra cửa hàng là chết máy. Vì vậy, chúng tôi đã gọi chủ cửa hàng cây xăng đến kiển tra. Ban đầu, họ (phía cây xăng dầu PTS Công Thành) nhùng nhằng mãi. Nhưng sau đó, họ cũng thừa nhận xăng lẫn nước lạnh và đưa xe vào trung tâm Suzuki Vinh để sửa chữa, khắc phục sự cố và trả chi phí cho việc trên.

Biên bản thừa nhận xăng bị lẫn nước lạnh.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Trần Thanh Sơn, Chủ tịch Công đoàn - Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty PTS Nghệ Tĩnh, TP Vinh (Nghệ An) cho hay: “Thời gian vừa qua, do bị lụt nên đã có nước vào bồn chứa qua zoăng hơi nhiều. Thứ hai, 1 phần do anh em cửa hàng chủ quan về vấn đề này. Thứ 3, là thời gian lắng đọng, phân tách nước tại bồn chưa đủ nên đã dẫn đến việc này.

Sự việc xảy ra, theo quy chế của công ty, liên quan đến vấn đề an toàn hàng hóa, sẽ giao cho cửa hàng chịu trách nhiệm.

Vì vậy, ngày 3/11, phía cửa hàng xăng dầu PTS Công Thành cũng đã cam kết mọi vấn đề liên quan đến động cơ của xe sau này khi phát sinh hư hỏng do lỗi xăng dầu có lẫn nước gây nên sẽ do bên này hoàn toàn chịu trách nhiệm trong vòng 3 năm.

Phía cửa hàng cũng đã cam kết bảo hành 3 năm cho phương tiện này.

Đến thời điểm hiện tại, công ty đã cử đoàn kiểm tra, xử lý “sự cố” trên. Cây xăng dầu PTS Công Thành hoạt động bình thường và chất lượng xăng dầu thì không ảnh hưởng gì cả - ông Trần Thanh Sơn cho biết thêm.

Được biết, trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh, Công ty PTS Nghệ Tĩnh có khoảng hơn 30 cây xăng dầu đang hoạt động. Tiền thân là CTy là Xí nghiệp Vận tải cơ khí xăng dầu thực hiện cổ phần hóa vào năm 2000. Ngày 30/07/2018 là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 10,000 đ/CP (UPCoM: PTX).

Tính đến 31/12/2019, ông Hoàng Công Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty PTS Nghệ Tĩnh nắm giữ cổ phần: 898,702; ông Hoàng Văn Tuyến, Thành viên HĐQT: 596,464; Ông Mạnh Xuân Hùng, Thành viên HĐQT: 563,179… Cổ đông lớn là Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex với 2,982,352 cổ phần chiếm tỷ lệ: 51%.