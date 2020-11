Nghệ An: Phát hiện hàng loạt sai phạm tại các nhà máy thủy điện

Một nhà máy thủy điện trên địa bàn Nghệ An.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An về việc thành lập Đoàn kiểm tra an toàn hồ, đập của các nhà máy thủy điện trên địa bàn, Sở Công Thương Nghệ An đã tiến hành thành lập đoàn kiểm tra và phát hiện nhiều sai phạm tại các nhà máy thủy điện trên địa bàn.

Cụ thể, Đoàn kiểm tra đã làm việc trực tiếp với 11 NMTĐ gồm: Nậm Pông, Châu Thắng, Nhạn Hạc, Đồng Văn, Hủa Na, Nậm Mô, Bản Ang, Nậm Nơn, Xoỏng Con, Khe Bố, Chi Khê. Đồng thời, có văn bản yêu cầu chủ sở hữu các nhà máy Bản Vẽ, Ca Nan 1, Ca Nan 2, Nậm Cắn 2, Ca Lôi, Bản Cốc, Sao Va, Bản Cảnh tự kiểm tra và có báo cáo.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện một số vi phạm tại các Nhà máy thủy điện như: Chưa mua sắm, trang bị vật tư, thiết bị đầy đủ theo danh mục kèm theo phương án bảo vệ đập hồ chứa; Lực lượng bảo vệ chuyên trách đa số không có chứng chỉ huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ; Chưa thực hiện nghiêm quy trình bảo vệ, tuần tra…

Đặc biệt, trong quá trình kiểm tra, phát hiện máy phát điện Diesel của Nhà máy thủy điện Xoỏng Con, huyện Tương Dương không hoạt động được, trong khi đây là sự cố nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến việc đóng mở cửa van, phục vụ công tác phòng ngừa, khắc phục sự cố nếu có lũ lớn xảy ra (đến nay đã được khắc phục).

Cũng theo báo cáo, hầu hết các chủ sở hữu đập, hồ chứa chưa lập kế hoạch và triển khai diễn tập theo phương án đã được phê duyệt; một số hoạt động không được cấp phép trong phạm vi bảo vệ hồ chứa như: Neo đậu thuyền bè khu vực hồ chứa và hạ du đập thủy điện Nậm Nơn (huyện Tương Dương); Nuôi cá lòng hồ tại thủy điện Châu Thắng (Qùy Châu).

Hay như, Thủy điện Ca Lôi, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn chưa lắp đặt hệ thống giám sát vận hành bằng camera…

Hiện, Đoàn kiểm tra đã có báo cáo, tổng hợp gửi UBND tỉnh, Bộ Công Thương xử lý để xử lý theo quy định.

Được biết, hiện nay, trên địa bàn Nghệ An có 19 nhà máy thủy điện đi vào hoạt động với tổng công suất 906,9 MW.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn