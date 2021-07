Nghệ An phát hiện hàng chục nghìn que test nhanh Covid-19 không rõ nguồn gốc

Ngày 26/7, Công an huyện Nghĩa Đàn phát hiện, tạm giữ xe ô tô do tài xế Nguyễn Văn Hào (SN 1976, trú xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) điều khiển đang trên đường vận chuyển 2.500 que test nhanh Covid-19 trị giá khoảng 375 triệu đồng.

Ngày 27/7, cũng đơn vị này phát hiện xe tải vận chuyển 3.500 que test, trị giá khoảng 525 triệu đồng do tài xế Lê Quang Phi (SN 1984, trú xã Vân Hội, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển.

Số dụng cụ test nhanh Covid-19 được phát hiện tại một nhà dân

Trước đó, sáng 17/7, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Nghệ An kiểm tra đột xuất nhà bà Lê Thị Lý (SN 1971, trú khối 12, phường Trường Thi, TP.Vinh), phát hiện nhiều thùng carton bên trong chứa 9.500 bộ dụng cụ test nhanh.

Cũng trong buổi sáng, cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện tại nhà bà Trần Thị Thùy Linh (SN 1992, trú xóm 13, xã Hưng Lộc, TP.Vinh) 3.000 bộ dụng cụ test nhanh. Tất cả số dụng cụ test nhanh Covid-19 này đều không có giấy tờ hợp pháp.

Hiện số tang vật này đang bị tạm giữ, hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật

