Nghệ An: Nước uống Vitamin cạnh nghĩa trang không có giấy phép An toàn vệ sinh thực phẩm

Kinh hoàng vì nước uống tinh khiết nằm sát nghĩa trang

Theo nguồn tin phản ánh từ nhiều hộ dân, chúng tôi đã có mặt tại xóm Thái Sơn, xã Nghi Thái (Nghi Lộc – Nghệ An) là địa chỉ mà chi nhánh Nghệ An thuộc công ty TNHH MTV Thái Tân đăng ký để sản xuất nước uống tinh khiết đóng chai mang nhãn hiệu Vitamin. Ẩn chứa những gì mà nhóm phóng viên ghi nhận được sau cái danh hiệu, tiêu chuẩn quảng bá trên vỏ chai là nỗi kinh hoàng. Nằm cách không xa vài chục mét các mũi khoan lấy nước mạch ngầm và cơ sở sản xuất là hàng trăm khu mộ của người đã khuất.

Cơ sở được lấy từ nguồn nước ngầm trong lòng đất để sản xuất nước uống đóng chai mang nhãn hiệu Vitamin nằm sát với khu nghĩa trang là trái ngược với quy định của Bộ y tế về đảm bảo An toàn vệ sịnh thực phẩm? ( Ảnh được cắt từ video vào tháng 2/2020, cơ sở đang sản xuất và cho xe vận chuyển đi tiêu thụ).

Khu vực này được người dân xung quanh cho biết là nghĩa địa đã tồn tại hàng trăm năm đến nay. Chỉ mới thời gian trước đây, sau khi xã Nghi Thái thực hiện chương trình mục tiêu Quốc Gia xây dựng (NTM) về việc quy hoạch nghĩa trang thì mới không chôn cất mộ mới ở khu vực này. Thế nhưng, chi nhánh này đã được thành lập, sản xuất và tiêu thụ ra thị trường hàng ngàn khối nước uống gọi là tinh khiết cho người dân trong nhiều năm qua. Liệu sản phẩm nước uống tinh khiết đóng chai mang nhãn hiệu Vitamin này có đạt chuẩn hay không.

Trong khi đó, theo quy định của Bộ Y tế, những cơ sở sản xuất nước đóng chai tinh khiết phải tuyệt đối tránh xa các khu vực như: nghĩa trang, trại chăn nuôi, khu vực xử lý nước thải. Bởi nguồn nước ở đó có thể chứa các chất như: Asen, chì, thủy ngân. Khi sử dụng, con người có thể mắc các bệnh liên quan đến nguồn nước như: viêm màng kết, tiêu chảy, nhiễm độc hệ tuần hoàn và thậm chí cả ung thư.

Mặc dù cơ sở nước uống đóng chai mang nhãn hiệu Vitamin hết hạn giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn vệ sinh thực phẩm từ tháng 6 năm 2019. Thế nhưng đến tháng 1 năm 2020 vẫn ngang nhiên sản xuất và còn ghi trên vỏ tem với hạn sử dụng 3 năm (trong khi thông thường nước uống đóng chai HSD chỉ 6 tháng đến 1 năm). Chủ cơ sở như đang thách thức pháp luật, bất chấp sức khỏe người tiêu dùng?

Câu hỏi đặt ra là tại sao với tình hình thực trạng về nguồn nước kinh hoàng như vậy mà mỗi năm cơ sở này vẫn tiêu thụ được ra thị trường hàng ngàn lít nước. Đúng như câu thành ngữ “Khuất mắt khôn coi”, tự mình không nhìn thấy thì không biết rõ tốt hay xấu, lành hay độc.

Qua tìm hiểu chính ngay tại địa điểm chợ Mộc là trung tâm buôn bán lớn nhất của xã Nghi Thái nằm cách xa cơ sở này khoảng 1 cây số. Hàng chục ki ốt, tạp hóa lớn nhỏ đều không bán loại nước này. Một bà chủ tạp hóa khu vực này cho biết :”Vì thực trạng cứ hiện sờ sờ trước mắt như vậy, dù chúng tôi lấy về bán thì bà con cũng không mua nên đành lấy các sản phẩm khác”.

Theo chân xe chở hàng đi tiêu thụ, hầu hết các sản phẩm của nước uống đóng chai mang nhãn hiệu Vitamin đều được đưa đi tiêu thụ tại các huyện miền núi như Tân Kỳ, Nam Đàn, Thanh Chương, Đô Lương và TX. Cửa Lò…tỉnh Nghệ An cùng các huyện Nghi Xuân, Lộc Hà, Kỳ Anh, Vũ Quang…tỉnh Hà Tĩnh. Người dân ở xa chỉ xem qua vỏ chai với thiết kế sinh động, đẹp mắt, in ấn đầy đủ các danh hiệu nên cứ ngẫu nhiên mua uống mà không biết liệu sản phẩm này thực chất có đạt chuẩn không hay là “uống từ từ để chết”?

Hiện tại nhiều Ki-ôt trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh còn trưng bày bán công khai, mặc dù nước uống đóng chai mang nhãn hiệu Vitamin cấm không được sản xuất.

Nói về nguồn gốc sản phẩm, bà Ng, chủ tiệm tạp hóa đóng trên địa bàn xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương cho hay: “Tôi nhập sản phẩm này từ nhiều năm rồi, họ bảo nước này có chất Vitamin uống rất tốt cho sức khỏe thì tôi nhập thôi, nước này từ nhà máy ở Vinh sản xuất”.

Ngang nhiên thách thức pháp luật, coi thường sức khỏe người dân

Cơ sở sản xuất nước uống tinh khiết đóng chai mang nhãn hiệu Vitamin chi nhánh Nghệ An thuộc Công ty TNHH MIV Thái Tân đóng tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Từ năm 2016 đến năm 2018 Công ty này liên tục vi phạm không đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Các cơ quan chức năng Tỉnh Gia Lai đã tiến hành thu hủy các sản phẩm, đình chỉ hoạt động đồng thời không đồng ý cho dùng tên sản phẩm là Vitamin, bởi sẽ gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng về tên một loại thuốc, hay thực phẩm chức năng. Từ đó đến nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai không có Công ty này hoạt động nữa, ông Nguyễn Văn Đang – Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Gia Lai cho biết!

Thế nhưng, qua tìm hiểu của nhóm phóng viên, chi nhánh của Công ty này tại xã Nghi Thái (Nghi Lộc – Nghệ An) vẫn ngang nhiên hoạt động nhiều năm qua. Ngày 6/9/2018, đoàn giám sát của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An đã tiến hành mua mẫu nước uống đóng chai Vitamin còn hạn sử dụng để kiểm nghiệm các chỉ tiêu vi sinh. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, kết quả xét nghiệm cho thấy nước uống đóng chai Vitamin đã vượt quá giới hạn cho phép. Cần kịp thời có giải pháp để phòng và tránh ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua đường thực phẩm.

Điều đặc biệt nguy hại hơn, gần 1 năm trôi qua cơ sở nước uống này không có giấy phép chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhưng vẫn ngang nhiên sản xuất và tung ra thị trường hàng nghìn lít nước đến tay người tiêu dùng.

Trao đổi với ông Phạm Ngọc Quy – Chi cục trưởng ATVSTP Nghệ An, ông Quy cho hay: cơ sở này đã hết giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP vào tháng 6/2019. Chúng tôi đã có công văn thông báo nhưng vẫn cố tình không làm, tưởng là họ đã dừng hoạt động rồi chứ. Vậy sẽ tiến hành thành lập đoàn kiểm tra và xử lý nghiêm.

Văn bản thông báo của Chi cục ATVSTP Nghệ An về kết quả giám sát mẫu nước đóng chai Vitamin vượt quá giới hạn cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Bên cạnh đó, qua tìm hiểu được biết cơ sở này thực chất là một chi nhánh tại Nghệ An còn bộc lộ nhiều thiếu sót, sai phạm trong hoạt động kinh doanh như: Phân xưởng còn chật hẹp, quạt hút gió, phòng khử trùng không có, nhà xưởng không được trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy…Ngoài ra, máy móc dây chuyền sản xuất và máy thổi chai không đăng ký giấy phép?

Từ thực trạng trên, thiết nghĩ các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An kịp thời vào cuộc điều tra làm rõ, nếu cơ sở sai phạm cần có biện pháp xử lý mạnh tay, nghiêm minh nhằm đảm bảo sức khỏe và tính mạng của người dân.

Chúng tôi tiếp tục thông tin sự việc!

Tác giả: Anh Quang - Trường Giang

Nguồn tin: sohuutritue.net.vn