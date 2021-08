Nghệ An: Những viên gạch “tử thần” trên mái nhà A1 Quang Trung

Dưới đây là một số hình ảnh về căn chung cư A1 Quang Trung:

Năm 2010, UBND tỉnh Nghệ An có chủ trương quy hoạch xây dựng lại Khu chung cư Quang Trung và kêu gọi đầu tư.

Theo đó, Công ty CP Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An được phép xây dựng Khu A; Công ty CP Địa ốc Vườn Xanh Nghệ An xây khu B rồi không tiếp tục dự án sau đó UBND tỉnh Nghệ An đã kêu gọi Tập đoàn

Vingroup vào đầu tư và Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội xây dựng khu C. Khu A được thực hiện đầu tiên, Công ty CP Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An đầu tư và chuyển giao sang cho Công ty CP Đầu tư đô thị dầu khí Quang Trung (Công ty Quang Trung). Theo giấy chứng nhận đầu tư, tổng chi phí đầu tư cho Dự án Cải tạo khu A là 1.028 tỷ đồng, trong đó, chi phí cho giai đoạn I là 258 tỷ đồng…

Sau khi nhận công trình, quá trình vận động giải phóng mặt bằng của Cty Quang Trung được người dân đồng thuận và di chuyển đến nơi ở mới

Đến nay công tác di dân, bố trí tái định cư cho các chung cư cũ A1, A6 và nhà A5 sang chung cư mới CT2A và CT2B gần hoàn thành chỉ còn duy nhất một hộ dân là bà Nguyễn Thị Thủy trú tại phòng số 2, tầng 1 nhà A1 bám trụ lại vì chưa đồng thuận với chủ đầu tư. Sự việc này đã khiến cho dự án chậm tiến độ, nhiều hộ dân không vào được khu nhà mới, không những vậy tòa nhà A1 xuống cấp, chờ sập đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản.

Sự việc kéo dài từ năm này qua năm khác, chính quyền TP.Vinh lúng túng khi xử lý vụ việc trên để kết thúc vụ việc. Bà Thủy đâm đơn kiện ra tòa, còn chính quyền địa phương thì làm công tác giải phóng mãi không xong.

Người chịu thiệt hại nặng nề nhất vẫn là chủ đầu tư, dự án không giải tỏa, không thi công đành đứng giữa đôi bờ mà đến nay vẫn chưa thể kết thúc.

Ông Đinh Xuân Trường – CT phường Quang Trung, TP.Vinh cho biết: Bà Thủy có 2 căn hộ, bà đã nhận 1 căn tái định cư mới, còn duy nhất 1 căn ở tòa nhà A1 nơi bà Thủy hiện đang ở và kinh doanh, hộ gia đình này đến nay vẫn chưa thống nhất được với chủ đầu tư về việc di dời, đền bù. Còn riêng khu A1 Quang Trung này đang được UBND TP.Vinh giao cho Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố để tổ chức mời thầu, thẩm định, đánh giá lại chất lượng hiện trạng công trình. Sau đó mới tiến hành cưỡng chế và tiếp tục các công việc khác được.

Ông Trường cũng cho hay, chủ yếu bà Thủy dùng căn hộ để kinh doanh, còn ở thì bà ấy đã ở căn hộ mới. Mùa mưa bão đến, nếu là bão lớn thì chính quyền mới triển khai được biện pháp bảo vệ an toàn và di dời hộ dân này đến nơi an toàn hơn.

Hiện tại quy trình đang làm cũng có vướng chỗ vốn chưa được bố trí, nên thủ tục thầu vẫn chưa xong

Trao đổi với ông Trần Xuân Lễ – GĐ Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng TP.Vinh thì được biết: UBND TP.Vinh đang giao cho Ban để chỉ định thầu đơn vị thẩm định, hiện tại tòa nhà ấy đang xuống cấp rất nguy hiểm không thể ở được. Trước đây, có kết quả thẩm định tòa nhà này rồi nhưng không đúng quy trình, nay thành phố giao lại cho Ban để chỉ định thầu. Khi phóng viên liên hệ với Ông Lê Sỹ Chiến – Phó Chủ tịch UBND TP.Vinh để làm rõ thông tin thì được vị này cho biết là đang rất bận, hẹn lúc khác trao đổi!

Bên tòa nhà A1 hiện có nhiều dự án chung cư mới đang triển khai, thay đổi dần bộ mặt cho toàn bộ hệ thống chung cư Quang Trung cũ

Nhà A1, rác thải bao phủ, làm mất mỹ quan và với quy trình như trên, thì số phận tòa nhà A1 chung cư Quang Trung đến bao giờ mới được quyết định. Chủ đầu tư, người dân đang trông ngóng từng ngày.

Trong khi đó, cùng chung thời gian xây dựng với nhau nhưng tòa B3 và B6 đã được Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An công bố kết luận kiểm định chất lượng là nhà có mức độ nguy hiểm cấp D. Tức là khả năng chịu lực của kết cấu chịu lực không thể đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường, nhà xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể theo tiêu chuẩn TCVN 9381:2012, đồng thời đã được cưỡng chế.

Tác giả: Hồng Quân – DH

Nguồn tin: doanhnghiepvadautu.net.vn