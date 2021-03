Nghệ An: Những sai phạm nghiêm trọng tại các điểm khai thác tài nguyên khoáng sản

Liên quan đến phản ánh của người dân sinh sống trên địa bàn xã Thọ Hợp, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) về việc, năm 2019 khu vực lèn Chu, làng Dủa chỉ mới được UBND tỉnh Nghệ An đồng ý về mặt chủ trương thăm dò đá vôi làm đá ốp, lát và đá xây dựng nhưng đã có người đưa máy móc vào hoạt động mở đường, cắt xẻ đá như mỏ đã được cấp phép. Sau khi báo chí phản ánh, chính quyền địa phương đã ráo riết kiểm tra và tình trạng khai thác đá "chui" mới tạm dừng.

Đến cuối tháng 12/2020, Công ty CP Khoáng sản An Lộc Sơn được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép thăm dò, nhưng chưa được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An giao đất thực địa, cũng chưa có Thông báo chương trình và khối lượng thăm dò đến chính quyền địa phương. Tuy nhiên, Công ty CP Khoáng sản An Lộc Sơn đã đưa máy móc, thiết bị vào khu vực Lèn chu hoạt động rầm rộ.