Nghệ An: Nguy cơ 'vỡ trận' ở dự án bệnh viện nghìn tỷ

Công trình dự án Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An vẫn còn dang dở

Chậm tiến độ

Ngày 6/11/2015, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An - giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng, quy mô 600 giường bệnh, tổng diện tích sàn gần 55.000 m2. Dự án được đầu tư theo hình thức PPP (đối tác công - tư), trong đó vốn Nhà nước chiếm 40%. Số vốn này do Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An làm đại diện, góp vốn bằng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB), lợi thế vị trí địa lý và thương hiệu của bệnh viện. Công ty CP Đầu tư Cotec HealthCare nắm giữ 51% vốn điều lệ. Công ty CP Đầu tư Cotec Group nắm giữ 9% vốn điều lệ, cả 2 cổ đông này góp vốn bằng tiền mặt. Đây là dự án được đầu tư theo hình thức công - tư lớn nhất Bắc Trung Bộ.

Đề án được phê duyệt, các bên thỏa thuận liên doanh thành lập Công ty Cổ phần Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa (HNĐK) Nghệ An - giai đoạn 2 với số vốn điều lệ là 260 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Bệnh viện HNĐK Nghệ An gồm có 3 thành viên. Trong đó, ông Đào Đức Nghĩa - Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của công ty; Ông Nguyễn Văn Hương, (hiện là Giám đốc Bệnh viện HNĐK Nghệ An) làm Phó Chủ tịch HĐQT và là người đại diện phần vốn góp 40% của Nhà nước trong công ty; Ông Goh Hsien Ming là thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ nội dung đề án được phê duyệt lần đầu, đến quý I/2018 dự án sẽ được hoàn thiện kiến trúc và lắp đặt thiết bị; quý II/2018 sẽ vận hành chính thức, đưa dự án vào hoạt động. Nhưng tháng 5/2018, dự án phải gia hạn tiến độ với mục tiêu đến quý IV/2018 mới hoàn thiện kiến trúc, lắp đặt thiết bị và chính thức vận hành vào quý I/2019. Tuy nhiên, tháng 8/2019, phía doanh nghiệp bất ngờ dừng dự án và đến ngày 6/9/2019, dự án mới được tái khởi động. Chủ đầu tư cam kết sẽ khánh thành kỹ thuật bệnh viện vào ngày 26/2/2020. Sau đó, Công ty Cổ phần Bệnh viện HNĐK Nghệ An cũng hứa hẹn trong tháng 4/2020 sẽ đưa dự án đi vào hoạt động nhưng đến nay tiếp tục lỡ hẹn.

Theo Giám đốc Bệnh viện HNĐK Nghệ An Nguyễn Văn Hương, các nhà thầu đưa vào công trường xây dựng chỉ khoảng 60 công nhân/ngày. Với tình trạng này không đáp ứng được tiến độ, có nguy cơ dừng dự án. Nguyên thi công ì ạch được phía chủ đầu tư lí giải là do trong thời gian qua vướng quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên dự án bị ngân hàng ngưng giải ngân vốn nhiều lần, gây ra khó khăn về tài chính. Thời gian dự án hoàn thành và đi vào hoạt động còn phải chờ đợi sau khi Cotec HealthCare và Công ty Cổ phần Bệnh viện HNĐK Nghệ An tổ chức được cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để giải quyết những tồn tại.

Nợ thuế, nhà thầu phụ viết đơn kêu cứu

Thông tin từ Cục Thuế Nghệ An còn cho biết, đến thời điểm này, Công ty Cổ phần Bệnh viện HNĐK Nghệ An đã nợ tiền thuế, tiền phạt lên đến 2.164.405.275 đồng. Để giải quyết, Cục Thuế Nghệ An đã thực hiện cưỡng chế tài khoản nhưng không thu được tiền thuế nợ. Cụ thể, ngành thuế Nghệ An đã ra quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với đơn vị này. Được biết, Công ty Cổ phần Bệnh viện HNĐK Nghệ An còn tồn 499 hóa đơn chưa sử dụng. Nếu đơn vị này sử dụng hóa đơn nêu trên kể từ ngày quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành (từ ngày 19/11/2020 đến ngày 18/11/2021) được coi là sử dụng hóa đơn không hợp pháp.

Ngoài ra, vào tháng 7/2020, 5 nhà thầu phụ đồng loạt ký đơn gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An để kêu cứu vì nhà thầu chính là Công ty COTEC LAND không thanh toán tiền dù các nhà thầu phụ này đã hoàn thành tiến độ thi công theo lộ trình dự án. Tổng số tiền nợ 5 nhà thầu phụ theo phản ánh là gần 15 tỷ đồng.

Trước đó, UBND thành phố Vinh cũng đã xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Bệnh viện HNĐK Nghệ An vì đã vi phạm tổ chức thi công xây dựng công trình sai với nội dung giấy phép xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An cấp. Với lỗi vi phạm này, Công ty Cổ phần Bệnh viện HNĐK Nghệ An đã bị xử phạt 40 triệu đồng.

Được biết, trong cổ phần của Công ty Cổ phần Bệnh viện HNĐK Nghệ An, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An góp 104 tỷ đồng (tương đương 40% vốn điều lệ), Công ty CP Đầu tư Cotec HealthCare góp 132,6 tỷ đồng, Công ty CP Đầu tư Cotec Group góp 23,4 tỷ đồng. Toàn bộ số vốn còn lại (hơn 1.000 tỷ đồng) vay ngân hàng. Hiện tại, Ngân hàng BIDV chi nhánh Nghệ An cũng đã giải ngân cho Chủ đầu tư dự án hơn 700 tỷ đồng.

(Còn nữa)

Tác giả: Cảnh Huệ

Nguồn tin: Báo Tiền phong