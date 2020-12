Nghệ An: Người đàn ông quay rắn hổ mang chúa gần 20 vòng, hành động sau cùng khiến nhiều người kinh hãi

Rắn hổ mang là loại động vật được xếp vào hàng động vật nguy hiểm, tuy nhiên một số người vẫn mạo hiểm dùng tay không bắt rắn khiến nhiều người kinh hãi. Mới đây, mạng xã hội xuất hiện một đoạn video quay cảnh một người đàn ông bắt rắn ở Yên Bái.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Người đàn ông quay rắn hổ mang chúa gần 20 vòng

Đoạn clip dài 2 phút cho thấy, người đàn ông đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang kín mít và đeo găng tay khi tiếp cận con rắn. Theo quan sát, con rắn này dài khoảng 3m, được cho là rắn hổ mang chúa có nọc cực độc và có thể gây chết người.

Thế nhưng người đàn ông lại không hề sợ hãi, đứng giữa đường cầm đuôi con rắn rồi quay nó gần 20 vòng trên đầu. Sau đó, anh ta quăng mạnh nó xuống đất.

Người đàn ông quay con rắn hổ mang gần 20 vòng.

Khi được thả ra, con rắn vội vàng tìm đường thoát thân nhưng nhanh chóng bị người đàn ông bắt lại. Anh kéo con rắn ra giữa đường, một người đàn ông khác dùng gậy ghì chặt đầu con rắn để anh dùng tay bóp chặt cổ nó.

Hai người đàn ông đang bắt rắn trên đường.

Cảnh bắt rắn sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý của dư luận. Một số người bình luận:

“Xem mà thót tim. Người đàn ông lỡ mà trượt tay, làm rơi con rắn cái thì nguy”,

“Nhìn cảnh con rắn bò giữa đường, bành cái mang ra mà sợ. Thế mà bác ấy lại dùng tay không bóp cổ nó”,

“Chắc bác ấy là người bắt rắn chuyên nghiệp chứ người thường ai dám lại gần nó như thế”.

Vào hồi giữa tháng 11, mạng xã hội cũng xôn xao trước hình ảnh một cô gái xinh đẹp tay không bắt rắn hổ mang. Theo đó, sự việc xảy ra ở xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Sau khi bắt được con rắn, cô gái còn quàng nó qua cổ khiến nhiều người thất kinh hồn vía.

Tác giả: Hà Phương

Nguồn tin: saostar.vn