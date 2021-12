Nghệ An: Nghi vấn đất lậu được sử dụng trong dự án đường có tổng vốn đầu tư hơn 10 tỷ đồng

Đất san lấp được khai thác ngay cạnh gần vị trí thi công công trình

Dự án đường vào mộ cụ Phan Thái Ất xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An có tổng vốn xây lắp hơn 11 tỷ đồng. Đơn vị thi công dự án là Công ty TNHH Liên Công (xóm 3 cầu Thông, xã Liên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An), do ông Nguyễn Văn Trí làm Giám đốc. Công trình do UBND xã Lĩnh Sơn làm chủ đầu tư. Thời gian thi công từ tháng 12 năm 2021, hợp đồng thi công là 6 tháng.

Theo tìm hiểu đươc biết, dự án có tổng chiều dài khoảng 2km đường bê tông và khoảng 1km mương thoát nước. Trong khoảng 2km đường bê tông gồm: tuyến 1 đường bê tông có chiều rộng mặt đường 4,5m; tuyến 2 đường bê tông có chiều rộng mặt đường 3,5m. Theo thiết kế, đường đều có kết cấu chung từ dưới lên, bóc phong hóa, đất đắp lu lèn chặt K95, đá lót 4*6 dày 12cm, cát phủ tạo phẳng 3cm, nilong chống thấm, bê tông max 250 dày 20cm.

Để thi công dự án, đơn vị thi công phải sử dụng một lượng lớn đất để san lấp mặt bằng. Thế nhưng, theo phản ánh của người dân, nhà thầu thi công dự án đã lấy đất từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó là việc hạ vườn nhà dân hoặc khai thác các khu vực trong địa bàn xã mà không được chính quyền cấp phép khai thác đúng quy định pháp luật. Vì những vị trí khai thác đất tại đây đều không được cấp phép khai thác, tận thu nên sẽ không có hoá đơn, chứng từ hợp lệ. Đồng thời là câu hỏi lớn đặt ra về chất lượng của nguồn đất lậu này liệu có đảm bảo theo yêu cầu?.

Đất có lẫn nhiều tạp chất nhưng vẫn được sử dụng để lu lèn

Phóng viên đã theo sát các xe tải vận chuyển đất tại quả đồi gần tuyến đường 2 để chở về thi công tại dự án và nhận thấy thông tin người dân phản ánh là có cơ sở. Chiều ngày 23/12/2021, đơn vị thi công đang san lấp nền đường tuyến 2. Theo quan sát, đất được lấy cách vị trí thi công khoảng gần 200m, được chở về đổ thẳng xuống nền đường nhiều chỗ còn ngập nước. Vì đất múc ở đồi nên còn lẫn nhiều tạp chất như gộc cây, lá, rác… nhưng không được đơn vị thi công nhặt ra mà lu luôn lẫn đất. Trên công trường không hề có bảng biển công trình cảnh báo cũng như tại thời điểm phóng viên cũng không thấy sự có mặt của đơn vị giám sát độc lập, chỉ có thợ lái máy xúc, máy lu và xe chở đất tự túc làm việc.

Phóng viên đã liên hệ với đại diện chủ đầu tư là ông Nguyễn Văn Thu - Chủ tịch UBND xã Lĩnh Sơn thì được giới thiệu làm việc với ông Nguyễn Văn Lục – cán bộ công chức địa chính xây dựng của xã. Qua trao đổi, ông Lục cho biết, công trình do Công ty TNHH Liên Công thi công. Lĩnh Sơn là quê hương của đồng chí Phan Thái Ất nên được ưu tiên làm dự án này. Vì huyện Anh Sơn hiện tại không có mỏ đất được cấp phép nên đất đắp phục vụ công trình được tận dụng tại địa phương bằng việc hạ vườn, cải tạo vườn, hay tại các vị trí khác. Việc này chính quyền địa phương có biết, nhưng cũng tạo điều kiện cho đơn vị thi công, vì địa phương cũng thu hút mới có dự án.

Trên công trường không có bảng biển cảnh báo

“Tại tuyến số 2 mà phóng viên phản ánh, đất lẫn tạp chất thì chúng tôi cũng đã có ý kiến đến đơn vị thi công một số lần về việc phải nhặt hết tạp chất, chúng tôi sẽ tiếp tục nhắc nhở lại. Còn việc khối lượng đất đắp cho công trình là bao nhiêu thì tôi không rõ. Đơn vị nào giám sát, đơn vị nào quản lý dự án thì phóng viên hỏi lại Chủ tịch chứ tôi cũng không rõ”, ông Lục nói.

Thiết nghĩ rằng, việc lấy đất đắp không rõ nguồn gốc, ngoài thất thu ngân sách thì việc kiểm soát chất lượng của dự án sẽ ra sao khi mà chủ đầu tư và đơn vị giám sát đều lơ là trong khâu kiểm soát?.

Đề nghị các cơ quan chức năng có liên quan của tỉnh Nghệ An, huyện Anh Sơn vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ, tránh thất thoát nguồn tài nguyên đất, thất thu ngân sách Nhà nước; đem lại một công trình có chất lượng xứng đáng với nguồn ngân sách đầu tư.

