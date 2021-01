Nghệ An: Ngắm hoa anh đào bung nở làm say đắm lòng người nơi miền biên viễn

Your browser does not support the video tag.

Hoa anh đào đua nở ở Mường Típ, Mường Ải (Kỳ Sơn)

Thầy Nguyễn Quốc Trí - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mường Típ 1, bản Phà Nọi, xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn cho PV Dân trí biết, cây hoa anh đào được trồng từ năm 2012 và năm 2016.

Các em học sinh dưới những tán cây hoa anh đào bung nở rất đẹp ở mảnh đất xa xôi biên giới Xứ Nghệ.

Hiện trong trường có hàng chục cây hoa anh đào được nhà trường trồng và cho hoa rất đẹp. Loại hoa anh đào này nở vào dịp cuối năm 2020 và đầu năm 2021.

Cây hoa anh đào được trồng ở Trường Tiểu học Mường Típ 1 - cũng là vùng duy nhất ở Nghệ An trồng được loại cây này.

Được biết những hàng cây anh đào ở bản Phà Nọi, nơi Trường Tiểu học Mường Típ 1 đứng chân được trồng từ khoảng 8 năm trước.

Cũng theo thầy Trí, cây hoa anh đào được trồng ở đây có thân to, cành tán rộng và cao...

Cây hoa anh đào này thường nở vào dịp tháng 12 dương lịch. Gặp thời tiết lạnh, thì hoa nở sẽ kéo dài hơn.

Cây hoa anh đào nở bung bầu trời Mường Típ.

Thầy Nguyễn Quốc Trí - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mường Típ 1 cho biết thêm, loại hoa này nở rất đẹp, hoa dày, bung nở cùng một lúc, cánh hoa hơi nhỏ một chút.

Cũng theo thầy Nguyễn Quốc Trí, sau khi hoa kết thúc thì những trái đào bắt đầu lớn. Tuy nhiên, quả của loại hoa anh đào này nhỏ như quả nho. Quả đến khi chín có màu đen.

Loại hoa anh đào này thường nở và kết thúc trong vòng hơn một tháng. Nếu gặp thời tiết nóng thì hoa sẽ nhanh tàn hơn, sau đó, trái sẽ xuất hiện....

Tác giả: Nguyễn Duy

Nguồn tin: Báo Dân trí