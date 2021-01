Nghệ An: Mỗi tháng gửi hơn 2.000 thông báo “phạt nguội” qua camera

Thượng tá Nguyễn Nam Hồng cho biết, nhờ camera “phạt nguội” mà xử lý các vi phạm được minh bạch, khách quan

Hiệu quả từ “phạt nguội” qua camera giám sát

Anh Tạ Xuân Minh (SN 1973, trú Hà Nội) khá bất ngờ khi nhận được thông báo vi phạm giao thông của Phòng CSGT Nghệ An. Thông báo nêu, vào chiều 9/9/2020 xe ô tô BKS 29A-736.xx của anh Minh đã vi phạm tốc độ khi di chuyển ở Km394, QL1 đoạn qua thị xã Hoàng Mai. Kèm theo thông báo là hình ảnh do camera tự động ghi lại, chiếc xe anh Minh chạy với vận tốc là 70km/h trên tuyến đường có tốc độ tối đa 60km/h.

Mặc dù nhận thông báo sau một tuần vi phạm nhưng đến chiều 8/1, anh Minh mới đến Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An làm thủ tục nộp phạt vi phạm giao thông. Lý giải việc chậm trễ đến nộp phạt anh Minh cho rằng: “Tôi là dân kinh doanh, công việc cuối năm rất bận. Vì vậy, sau gần 4 tháng tôi mới sắp xếp vào Nghệ An để nộp phạt hành chính được”.

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Thắng (SN 1960, trú huyện Thanh Chương, Nghệ An) nhận được thông báo đến Phòng CSGT Nghệ An nộp phạt 4 triệu đồng lỗi chạy quá tốc độ 74/60km/h cho chiếc xe tải BKS 37C-172.xx.

Ông Thắng buồn rầu cho biết: “Hôm đó, khách cần cát để kịp giờ đổ nhà nên gọi giục quá trời. Thật không ngờ, được việc cho khách, tôi lại mất nửa tháng lương”. Khi được cán bộ CSGT giải thích việc chạy quá tốc độ rất nguy hiểm cho mình và người khác, ông Thắng mới vui vẻ ký vào biên bản vi phạm hành chính và nộp phạt.

Thiếu tá Bùi Thanh Sơn, cán bộ Đội Tuyên truyền điều tra xử lý, Phòng CSGT Nghệ An (người trực tiếp kiểm soát camera “phạt nguội”) cho biết: Trung bình mỗi tháng lực lượng CSGT trích camera, gửi thông báo “phạt nguội” hơn 2.000 trường hợp. Việc xử lý “phạt nguội” qua camera sẽ giám sát được nhiều điểm một cách khách quan, minh bạch.

“Xử lý “phạt nguội” qua camera giúp giảm được lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát trên đường nhưng vẫn phát hiện được các phương tiện vi phạm. Sau hơn ba tháng triển khai, có thể thấy ý thức người tham gia giao thông được nâng lên rõ rệt, số lượng vi phạm trên tuyến liên tục giảm, nhất là vi phạm tốc độ đến nay đã giảm hẳn, người dân đã hiểu và chấp hành luật tốt hơn”, Thiếu tá Sơn nói.

Vẫn còn bất cập

Theo thống kê, từ ngày 1/8/2020 đến nay, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện và gửi thông báo 8.424 trường hợp ô tô vi phạm Luật GTĐB. Trong đó, 1.314 trường hợp đã chấp hành xử phạt hành chính, nộp kho bạc 2,8 tỷ đồng.

Thượng tá Nguyễn Nam Hồng, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, việc theo dõi camera sẽ giúp lực lượng CSGT có đủ bằng chứng, dễ dàng xử lý các tài xế vi phạm. Tuy nhiên, trong quá trình xử lý cũng gặp rất nhiều khó khăn như tình trạng mua bán ô tô qua nhiều chủ sở hữu mà không thực hiện quyền thủ tục sang tên đổi chủ. Vì vậy, khi camera phát hiện các phương tiện vi phạm, phát thông báo gửi đến địa chỉ không đúng đối tượng.

“Đặc biệt, một số người cố tình che biển số hay sửa các số trên biển khi đi qua các hệ thống camera giám sát tự động. Cụ thể, biển xe thay đổi số 5 thành số 6; số 3 thành số 8; số 9 thành số 8… gây khó khăn cho người giám sát camera”, Thượng tá Hồng nói.

Theo thượng tá Hồng, việc chấp hành xử lí vi phạm của người dân chưa cao. Khi nhận được thông báo của CSGT người vi phạm không đến xử lý, chỉ khi mang xe đi làm thủ tục đăng kiểm mới đến nộp phạt.

Ngoài ra, theo tìm hiểu của PV, do Luật Xử lý vi phạm hành chính yêu cầu người vi phạm phải công nhận lỗi, ký vào biên bản. Cho nên, việc nộp phạt vi phạm trực tuyến chỉ áp dụng được với những trường hợp đã có biên bản vi phạm. Còn vi phạm qua hình ảnh vẫn bắt buộc người vi phạm tới xử lý, công nhận lỗi vi phạm, từ đó, cơ quan chức năng mới tiến hành lập biên bản và ra quyết định xử phạt.

“Thủ tục quy định xử phạt hành chính đang còn nhiều bất cập, gây khó khăn cho người vi phạm khi phải trực tiếp đến tận nơi ra quyết định xử phạt để ký biên bản vi phạm. Trong khi đó, lực lượng CSGT chưa tận dụng được lợi thế về công nghệ thông tin, đơn giản hóa các thủ tục xử phạt hành chính, đặc biệt là qua hệ thống camera giám sát tự động”, Thượng tá Hồng chia sẻ.

Từ ngày 1/6/2020, Công an tỉnh Nghệ An đưa hệ thống camera giao thông “phạt nguội” đi vào hoạt động, gồm 28 điểm lắp đặt: QL1A, gồm các điểm tại: Km 383+750 (Trạm thu phí Hoàng Mai); Ngã tư giao nhau giữa QL1A và 48D; Km394 (khối 12, Quỳnh Xuân, Hoàng Mai); Km 402+400 (xóm 12, Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu); Ngã tư Cầu Giát (Km 404+250); Km412 (ngã 3 Yên Lý, Diễn Châu); Km420 (thôn 6, xã Diễn Kỷ, Diễn Châu); Ngã tư Diễn Châu (Km 424+800); Km 425+500 (khối 6, thị trấn Diễn Châu); Km 426+300 (xóm 8, Diễn Thành, Diễn Châu); Km440 (xóm Cửa Mơ, Nghi Yên, Nghi Lộc); Km445 (KCN Nam Cấm, Nghi Long, Nghi Lộc). Đường tránh Vinh, gồm các điểm tại: Km 9+400 (tránh Vinh - xóm Bắc Kẻ Gai, Hưng Tây, Hưng Nguyên); Ngã tư Hưng Tây (Km 11+700, đường tránh Vinh); Km25 (Bến Thủy, TP Vinh). TP Vinh, gồm các điểm tại: Km 467+50 (Trạm thu phí Bến Thủy 1); Ngã tư Maximax (giao Nguyễn Thái Học - Quang Trung); Ngã tư chợ Vinh; Ngã sáu Lê Mao kéo dài - Trần Phú; Ngã tư Đại học Vinh.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: atgt.vn