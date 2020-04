Trước đó, ngày 15/1/2020, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An (1030 – 2020), theo đó dự kiến các hoạt động kỷ niệm sẽ diễn ra trong tháng 4/2020.

Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang ngày càng diễn biến phức tạp, nhiệm vụ cấp bách của cả hệ thống chính trị và toàn dân lúc này là ngăn chặn dịch bệnh, do đó ngày 16/3/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn 1424/UBND-KGVX đề nghị lùi thời gian tổ chức kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An.

Ngày 27/3/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 5577-CV/TU, theo đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương lùi thời gian tổ chức kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An.

Lùi thời gian tổ chức kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An đến tháng 9/2020

Căn cứ vào Chỉ đạo trên, ngày 14/4 UBND tỉnh Nghệ An đã ra Công văn 2231/UBND-KGVX thống nhất lùi thời gian tổ chức kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An. Đồng thời giao Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu việc kết hợp kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An (1030 – 2020) và kỷ niệm 90 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 – 12/9/2020) thành một chương trình kỷ niệm phù hợp, khoa học, đảm bảo hiệu quả và có ý nghĩa thiết thực. Thời gian tổ chức kỷ niệm dự kiến sẽ được lùi đến đầu tháng 9 năm 2020.

Lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An nhằm phát huy giá trị truyền thống, khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của vùng đất và con người Nghệ An trong tiến trình lịch sử dựng nước, giữ nước và xây dựng đất nước;

Giới thiệu và tôn vinh các giá trị truyền thống tốt đẹp, qua đó thể hiện tình cảm, đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với các thế hệ cha ông đã có công dựng nước và giữ nước; khơi dậy lòng tự hào của người dân Nghệ An đối với truyền thống, lịch sử và cách mạng của quê hương, tạo quyết tâm mới, xây dựng Nghệ An ngày càng phát triển. Qua đó, giới thiệu, quảng bá nét đẹp của vùng đất và hình ảnh con người Nghệ An.

