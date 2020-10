Nghệ An: Lo lắng chất lượng dạy học ảnh hưởng do “quá tải” sĩ số

Ảnh minh họa

Theo thống kê của Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An, năm học 2020-2021, toàn tỉnh có 1.532 đơn vị trường học với trên 841.000 học sinh, tăng gần 30.000 học sinh so với kế hoạch phê duyệt trong năm học trước. Tuy nhiên, theo Điều lệ trường Tiểu học của Bộ GD&ĐT ban hành, quy định mỗi lớp tối đa chỉ có 35 học sinh. Nhưng phần lớn các trường tiểu học tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đều vượt mức này, sĩ số mỗi lớp từ 45-55 học sinh.

Dù quy định tối đa 35 em/lớp đối với tiểu học đã có từ lâu nhưng đây vẫn là mục tiêu chưa rõ bao giờ mới đạt được, nhất là quá trình đô thị hoá ở thành phố Vinh, Nghệ An diễn ra nhanh.

Ghi nhận tại Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2 cho thấy sĩ số mỗi lớp lên đến 44 em. Thậm chí, Trường Tiểu học Lê Mao ở khối lớp có hơn 360 học sinh mà chỉ có 7 lớp, sĩ số mỗi lớp lên tới 51-52 em. Một giáo viên dạy tiểu học tại thành phố Vinh cho biết: “Chủ nhiệm một lớp học với sĩ số “khủng” như vậy thực sự rất áp lực đối với giáo viên và học sinh, phụ huynh. Cô giáo không quan tâm hết được các học sinh, nhất là các em học lực yếu. Thời gian giành cho việc chấm bài vở cũng không thể phủ hết được. Tuy nhiên, tình trạng quá tải sĩ số phần lớn tập trung tại các trường thuộc các phường “điểm nóng”, còn một số rất ít trường ven ngoại thành đúng với mức 35 học sinh mà Bộ GD-ĐT đề ra”.

Năm học 2020 – 2021 được xem là năm học “bản lề” đổi mới giáo dục, là năm đầu tiên Bộ GD&ĐT thực hiện chương trình sách giáo khoa mới với lớp 1. Trải qua những tuần học đầu tiên, nhiều phụ huynh cảm thấy lo lắng và e ngại trước chương trình học. Nhất là đối với khối lớp 1, bỡ ngỡ với khối kiến thức quá lớn, sách giáo khoa mới, sĩ số quá đông sẽ rất vất vả trong việc tiếp nhận kiến thức của các em và việc dạy của giáo viên.

Anh Nguyễn Q. có con theo học tại Trường Tiểu học Vinh Tân cho biết: “Với sĩ số lớp học khá đông cho nên sự kiểm soát của cô giáo cũng không thể bao quát hết được cả lớp. Tôi chỉ mong mỗi lớp đủ học sinh để công tác giảng dạy, chú tâm đến học sinh ngày một tốt hơn”.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2, cô Trần Thị Mận cho biết: “Trường dự kiến xây thêm 2 tầng nữa, nâng cấp nhà bếp, nhưng đó là dự kiến sang năm mới thực hiện”. Thậm chí, một số gia đình với tâm lí e ngại cô giáo không quán xuyến hết tất cả học sinh, lo lắng cho con mình không theo kịp chương trình học thì ngay từ 4 tuổi đã ép con học trước chương trình lớp 1.

Không ít bậc phụ huynh đã thừa nhận họ sẵn sàng chạy đua theo “trào lưu” cho con học trước chương trình lớp 1 để các con không mất nhiều thời gian làm quen, sẽ không thua kém bạn bè dù lớp học đông, cô giáo không quán xuyến được.

