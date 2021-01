Nghệ An: Liên tiếp triệt phá các đường dây mua bán ma túy dịp nghỉ Tết Dương lịch

Hai đối tượng Già Duy Chung (SN 2003) và Già Bá Kênh (SN 2004) đều là học sinh THPT bị bắt quả tang vận chuyển khối lượng lớn ma tuý.

Ngày 3/1, thông tin từ Công an huyện Đô Lương (tỉnh Nghệ An) cho biết, vào lúc 10h48’ ngày 30/12, Công an huyện Đô Lương phối hợp với Công an huyện Tương Dương tiến hành bắt quả tang đối tượng Hoàng Nghĩa Lâm (SN 1979, trú tại xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên) khi đang có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Phát hiện cảnh sát, đối tượng đã vứt túi xách tại mép sông, nhảy từ cầu Khe Kiền bơi qua sông hòng trốn thoát. Tuy nhiên, với các phương án đã được tính toán từ trước, các chiến sĩ đã bắt được đối tượng từ dưới sông. Tang vật thu giữ được gồm 1 túi xách màu đen bên trong có chứa 2 khối hình chữ nhật nghi là heroin có trọng lượng hơn 0,7kg.

Đối tượng Hoàng Nghĩa Lâm tại cơ quan Công an.

Tại CQĐT, Hoàng Nghĩa Lâm khai nhận đã mua 2 bánh heroin từ một người đàn ông lạ mặt ở huyện Tương Dương với giá 120 triệu đồng. Tuy nhiên khi về nhà Lâm lấy một ít ra sử dụng nhưng thấy kém chất lượng nên mang lên khu vực cầu Khe Kiền để trả hàng thì bị Ban chuyên án bắt giữ.

Trước đó, vào hồi 20h15 ngày 01/01, tại bản Noọng Dẻ, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) BĐBP Nghệ An phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng Già Duy Chung (SN 2003) và Già Bá Kênh (SN 2004) cùng trú tại xã Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn, khi đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Đến 23h ngày 1/1, tại khu vực Trường THPTcơ sở thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) Ban chuyên án tiếp tục bắt giữ Và Bá Giờ (SN 2000, trú tại bản Phà Nọi, xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn) để phục vụ công tác điều tra. Lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm 12 bánh heroin, khoảng 54.000 viên ma túy tổng hợp, 01 kg ma túy đá và 01 xe máy.

Nhóm đối tượng trong vụ án đã ép 13kg heroin (tương đương 35 bánh heroin) thành 3 tấm lớn dấu trong thùng bánh kẹo đưa đi tiêu thụ

Trước dịp nghỉ Tết dương lịch, lực lượng chức năng cũng bắt giữ nhiều vụ ma tuý. Cụ thể, vào hồi 20h30 ngày 31/12, lực lượng Phòng PPCMT&TP, đồn Biên phòng Của khẩu quốc tế Nậm Cắn, BĐBP tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Đô Lương phát hiện bắt giữ 2 đối tượng Phạm Đình Hiền (SN 1983) và Phạm Đình Tuyên (SN 1983), đều trú tại khối 1 thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy và hàng cấm tại thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương (tỉnh Nghệ An). Tang vật thu giữ gồm 2.000 viên ma túy tổng hợp, 47 hộp pháo hoa có khối lượng khoảng 50kg, 09 bao pháo bi có khối lượng khoảng 02kg và 01 xe máy.

Trước đó, vào lúc 16h30 ngày 30/12, phòng PCMT&TP Bộ đội biên phòng Nghệ An phối hợp với BĐBP, Công an, Hải quan tỉnh Quảng Bình, BĐBP tỉnh Hà Tĩnh, Công An tỉnh Nghệ An đã bắt quả tang đối tượng Khuất Đình Diễn (SN 1982, trú tại xã Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh) vận chuyển số lượng lớn chất ma túy.

Đấu tranh mở rộng, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ thêm đối tượng Đặng Thị Thu Trang (SN 1984, trú tại Hải Hòa, Móng Cái, Quảng Ninh). Nhóm đối tượng này đã ép 13kg heroin (tương đương 35 bánh heroin) thành 3 tấm lớn dấu trong thùng bánh kẹo đưa đi tiêu thụ.

Hiện, các vụ án trên đang được lực lượng chức năng mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

Tác giả: Thanh Phương

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam