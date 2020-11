Nghệ An: Liên danh các nhà thầu thi công dự án BQL bảo trì đường bộ, có thực hiện đúng quy định?

Theo tìm hiểu, đại đa số các gói thầu của Ban Quản lý (BQL) bảo trì đường bộ, sở GTVT Nghệ An làm chủ đầu tư trong thời gian gần đây điều có kết quả lựa chọn nhà thầu là liên danh 2 hoặc 3 đơn vị thi công. Điều này, lặp lại nhiều lần khiến dư luận băn khoăn đây là sự trùng lặp ngẫu nhiên hay có sự sắp đặt?.

Cụ thể, trong năm 2020, BQL bảo trì đã triển khai hơn 20 công trình nâng cấp, sửa chữa nền, mặt đường, mương thoát nước và công trình phụ trợ trên tuyến. Trong đó có nhiều gói thầu có kết quả trúng thầu là liên danh 2 đơn vị thi công. Những đơn vị trúng thầu đó là những tên gọi “quen thuộc” trong nhiều năm của chủ đầu tư, đồng thời cũng được đánh giá là những tên tuổi có năng lực mạnh, đủ sức để thi công nhiều công trình của các chủ đầu tư. Thêm nữa, giá trị của những gói thầu này không lớn, giao động khoảng dưới 10 tỷ đồng.

Tại tuyến Quốc lộ 7B, từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2020, công trình, sửa chữa nền, mặt đường, gia cố lề, sửa chữa hệ thống thoát nước và an toàn giao thông đoạn Km25+00 – Km31+500, có tổng mức đầu tư gần 6 tỷ đồng có kết quả trúng thầu liên danh Công ty CP ĐT XD & TM Hoàng Phát và Công ty CP ĐT XD Minh Hưng. Công trình sửa chữa nền, mặt đường, gia cố lề, sửa chữa hệ thống thoát nước và an toàn giao thông các đoạn Km15+00 – Km17+00; Km26+700- Km29+700 do liên danh Công ty CP Tân Thành và Công ty CP xây lắp & TM TH Nhân Trung. Tổng mức đầu tư cho gói thầu này là 9 tỷ đồng.

Còn tại tuyến Quốc lộ 48 E công trình sửa chữa nền, mặt đường, gia cố lề, hệ thống mương thoát nước và an toàn giao thông trên các đoạn Km193+850 - Km201+500, Quốc lộ 48E, tỉnh Nghệ An. Tại gói thầu này, Liên danh Công ty CP Xây lắp Giang Sơn và Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thắng Mạnh được chọn là đơn vị trúng thầu với giá là 12.205.045.000đ. Công trình sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống mương thoát nước và an toàn giao thông trên các đoạn Km0+700 – Km1+200; Km7+200- Km10+00, gói thầu này liên danh Công ty TNHH Phú Hà An và công ty CP ĐTXD CTGT Bắc Miền Trung với tổng số vốn đầu tư 7,7 tỷ đồng. Công trình sửa chữa nền, mặt đường, gia cố lề, hệ thống mương thoát nước và an toàn giao thông trên các đoạn Km10+00 – Km12+016; Km14+400 – Km 15+465,45; Km16+400 – Km20+820,59. Gói thầu này do liên danh Công ty CP Hà An và Công ty CP ĐTXDTM 16 trúng thầu có tổng đầu tư gần 10 tỷ đồng.

Theo Ông Hồ Bá Thái - Giám đốc BQL Bảo trì đường bộ thuộc Sở GTVT Nghệ An: Hiện nay, công tác đấu thầu đều tiến hành qua mạng, chủ đầu tư yêu cầu tiêu chí, các đơn vị có thể vì không đủ điều kiện về nhân lực, máy móc, phương tiện... nên đã liên danh với nhau. Việc các đơn vị liên danh trúng thầu các công trình do Ban làm chủ đầu tư là điều hoàn toàn bình thường.

Trong quá trình thi công, chủ đầu tư yêu cầu phải đảm bảo chất lượng, đảm bảo an toàn giao thông, bố trí đầy đủ các biển hiệu, cọc tiêu…, không để rơi vãi vật liệu trên đường, không để xảy ra tình trạng ách tắc giao thông. Tuy nhiên, thực tế nhiều công trình đã không làm được.

Trên tuyến sửa chữa nền mặt đường tỉnh lộ 538, từ Km 15+700 – Km22; do liên danh Công ty CP TM và dịch vụ Đồng Tâm và Công ty CP Linh Chi thi công có tổng đầu tư khoảng 4 tỷ đồng, không có người làm công tác điều tiết giao thông. Đây là tuyến có lưu lượng phương tiện tham gia đông nên đã diễn ra tình trạng ách tắc và va chạm giao thông, gây bức xúc cho người tham gia giao thông. Hệ thống bảng biển cảnh báo hết sức hạn chế là mối nguy hiểm cho người tham gia giao thông nhất là vào ban đêm. Thêm nữa, lượng đất đang được phục vụ cho công trình hiện đang tiêu thụ là đất không có nguồn gốc tại vị trí ở gần đó. Việc này có đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của chủ đầu tư cũng như mong đợi của nhân dân?.

Việc chủ đầu tư cho phép liên danh hai hoặc nhiều nhà thầu cùng trúng thầu để thực hiện các dự án nêu trên, liệu có phải là sự trùng lặp ngẫu nhiên? Hơn ai hết, người dân nơi đây luôn mong chờ những công trình chất lượng, xứng đáng với giá trị của nó.

