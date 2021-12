Nghệ An: Lấy mẫu xét nghiệm cho 1.000 người tại ổ dịch có 13 ca nhiễm Covid-19

“Ổ dịch” có học sinh là F0

Sáng 9/12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An công bố, trong 12 giờ qua (từ 18h ngày 8/12 đến 6h ngày 9/12), huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An ghi nhận 7 ca dương tính mới với Covid-19, trong đó có 3 ca nằm trong khu vực phong tỏa là ổ dịch mới tại địa phương này.

Trường THCS Viên Thành, nơi có học sinh nhiễm Covid-19.

Bệnh nhân thứ nhất là N.T.N., nữ, sinh năm 1938, xã Viên Thành, huyện Yên Thành. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, ngày 8/12 được lấy mẫu sàng lọc cho kết quả dương tính. Bệnh nhân có triệu chứng sốt, mệt mỏi, khó thở.

Bệnh nhân thứ hai là N.T.T., nữ, sinh năm 1954, xã Viên Thành, huyện Yên Thành. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, ngày 8/12 được lấy mẫu sàng lọc cho kết quả dương tính. Bệnh nhân có triệu chứng sốt, mệt mỏi, khó thở.

Bệnh nhân thứ ba là V.X.H, nam, sinh năm 2008, xã Viên Thành, huyện Yên Thành. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân B.T.Q.C. đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân không có triệu chứng.

Ông Hoàng Danh Truyền, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho biết: “Hiện nay, tại khu dân cư Yên Xá, xóm 3, xã Viên Thành đang hình thành một ổ dịch vô cùng phức tạp. Đến thời điểm hiện nay, chúng tôi đã xác định có tới 13 ca nhiễm Covid-19 tại khu vực này”.

Khu dân cư Yên Xá đang dần xuất hiện ổ dịch mới.

Trong đó, ngày 8/12, cơ quan chức năng ghi nhận khu dân cư Yên Xá đã có tới 9 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Yên Thành đã làm việc trực tiếp với xã Viên Thành để nắm bắt tình hình và chỉ đạo công tác dập dịch.

Đây là ổ dịch tương đối phức tạp, vì trong số các ca bệnh có bệnh nhân là học sinh. Do đó, huyện cũng đã chỉ đạo lấy mẫu xét nghiệm học sinh hai lớp 7B, 8B của trường THCS trên địa bàn. Trước mắt, địa phương đã truy vết được hơn 100 F1 của ca cộng đồng này.

“Xóm 3 có 2 khu dân cư. Huyện Yên Thành đã quyết định phong tỏa khu dân cư Yên Xá với 90 hộ dân, gần 300 nhân khẩu. Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 vẫn quyết định xét nghiệm toàn bộ xóm 3, xã Viên Thành với khoảng 1.000 người”, ông Truyền cho biết thêm.

Huyện Yên Thành cũng ban hành cấp độ dịch mới. Theo đó, xã Viên Thành áp dụng cấp độ dịch 3. Riêng xóm 3, xã Viên Thành nâng lên cấp độ 4. Người dân tại khu vực này được yêu cầu “nội bất xuất, ngoại bất nhập” để chống dịch.

Test nhanh cho toàn bộ người dân xóm 3.

Test hàng tuần cho công nhân

Ông Hoàng Danh Truyền, Phó chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho biết thêm, sáng 9/12, địa phương này cũng ghi nhận thêm 2 ca cộng đồng tại Công ty may An Hưng, đóng tại xã Công Thành, huyện Yên Thành.

Trường hợp thứ nhất là N.T.N., nữ, sinh năm 1987, xóm 2, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành. Bệnh nhân là công nhân Công ty may An Hưng, ngày 8/12 được lấy mẫu làm test nhanh định kỳ cho kết quả dương tính. Sau đó, bệnh nhân được lấy mẫu gửi Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân có triệu chứng khàn tiếng.

Trường hợp thứ hai là T.T.Đ., nữ, sinh năm 1983, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành. Bệnh nhân là công nhân Công ty may An Hưng, ngày 8/12 được lấy mẫu làm test nhanh định kỳ cho kết quả dương tính. Sau đó, bệnh nhân được lấy mẫu gửi Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

Gần 1.000 người dân được xét nghiệm để truy vết Covid-19.

Trước đó, ông Dương Đình Chỉnh, Phó trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã xác định, huyện Yên Thành đang là điểm nóng về dịch Covid-19, trong đó có công nhân nhà máy may An Hưng.

Ông Chỉnh đã chia sẻ những khó khăn của các doanh nghiệp trước đại dịch Covid-19, song cũng nêu rõ yếu tố đảm bảo an toàn sức khỏe con người cần phải được đặt lên hàng đầu.

Hiện, Công ty may An Hưng có khoảng 2.000 công nhân vì vậy cần phải thận trọng trước dịch Covid-19. Giám đốc Sở Y tế Nghệ An yêu cầu hàng tuần công ty phải tổ chức test nhanh cho công nhân, bố trí lực lượng đo thân nhiệt cho công nhân, người lao động vào đầu giờ mỗi buổi làm việc, bố trí nước sát khuẩn, khẩu trang tại các điểm làm việc; tổ chức phun khử khuẩn trong khu vực sản xuất.

Đặc biệt, huyện Yên Thành cần thường xuyên theo dõi, kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện công tác chống dịch trong các khu công nghiệp.

