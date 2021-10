Nghệ An: Làm trái chỉ đạo của tỉnh, huyện vẫn chọn An Trà My trở thành đơn vị Tổ chức bán đấu giá đất

Văn phòng Công ty đấu giá hợp danh An Trà My.

Thời gian qua, hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất tại một số UBND cấp huyện trên địa bàn Nghệ An chưa lựa chọn hình thức đấu giá gián tiếp hoặc đã lựa chọn nhưng việc tổ chức triển khai chưa quyết liệt, chặt chẽ nên vẫn còn tình trạng thông đồng, dìm giá, tình hình an ninh, trật tự chưa đảm bảo; chưa có giải pháp ngân chặn triệt để hiện tượng tiết lộ thông tin khách hàng tham gia đấu giá… dẫn đến hiệu quả đấu giá chưa cao.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo công khai, minh bạch, khắc phục tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu: “Không lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản uy tín thấp, đã có hành vi vi phạm điểm a, b, c, d khoản 2 Điều 9 Luật đấu giá tài sản hoặc đã có phản ánh đúng về việc chưa trả lại cho người tham gia đấu giá không trúng đấu giá hoặc chưa chuyển cho chủ tài sản để thanh toán tiền mua tài sản đối với những người trúng đấu giá”.

Văn bản của UBND tỉnh Nghệ An về việc tăng cường quản lý hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất.

Đặc biệt, mới đây vào tháng 7/2021 vừa qua, Bộ Tư pháp cũng đã có văn bản về việc tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản. Trong đó, văn bản nhấn mạnh: “Trong quá trình lựa chọn, người có tài sản cần xem xét, đánh giá kỹ lưỡng những tổ chức đấu giá tài sản có hành vi vi phạm đã bị báo chí phản ánh và cơ quan có thẩm quyền xử lý nhất là hành vi không đăng thông báo công khai, thông báo công khai không đúng quy định việc đấu giá tài sản trên Cổng Thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản.

Nhất là, tại điều 26 Quyết đinh số 12/2018/QĐ-UBND, quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An chỉ rõ: Trách nhiệm của UBND huyện là “Lựa chọn và ký hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất với tổ chức đấu giá tài sản theo quy định; Không lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đã có hành vi vi phạm điểm a, b, c, d khoản 2 Điều 9 Luật đấu giá tài sản”.

Có thể nói, các văn bản của tỉnh Nghệ An và Bộ Tư pháp đã chỉ rõ, tuy nhiên, Công ty đấu giá hợp danh An Trà My, có địa chỉ phường Mai Hùng, TX Hoàng Mai (Nghệ An) trước đó 3 tháng đã bị Thanh tra Sở Tư pháp ra Quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền 45 triệu đồng. Tuy vậy, Công ty này nhanh chóng được UBND huyện Đô Lương trở thành đơn vị được lựa chọn Tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất cho địa phương. Và việc, UBND huyện Đô Lương đã phớt lờ chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An khi chọn công ty đã "dính chàm" trở thành đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đã khiến nhiều người bất ngờ.

Theo tìm hiểu riêng của PV Tài chính doanh nghiệp, Công ty đấu giá hợp danh An Trà My là đơn vị Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại vùng Đồng Quản, xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương. Đợt này, An Trà My sẽ Tổ chức đấu giá 15 lô đất với tổng giá khởi điểm 16,55 tỷ đồng, tương đương hơn 1 tỷ đồng/lô đất tại địa phương này.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Hoàng Văn Hiệp, Chủ tịch UBND huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết: Vừa qua, Công ty đấu giá hợp danh An Trà My trở thành là 1 trong những được vị được lựa chọn Tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đô Lương. Còn việc, trước đó, Công ty này từng bị xử phạt hành chính liên quan đến Luật Đấu giá tài sản thì huyện sẽ cho kiểm tra!.

Như Tài chính doanh nghiệp đã đưa tin, trước đó, thực hiện Kết luận số 927/KL-STP ngày 01/7/021 của Giám đốc Sở về kết luận nội dung tố cáo đối với Công ty đấu giá hợp danh An Trà My, Thanh tra Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-XPVPHC ngày 12/7/2021 xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty đấu giá hợp danh An Trà My, hình thức xử phạt chính: Phạt tiền với tổng số tiền của 03 hành vi là 45.000.000đ (Bốn mươi lăm triệu đồng). Các hành vi vi phạm bị xử phạt được quy định tại Điểm b, đ, l Khoản 3 Điều 24 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã, cụ thể như sau:

Phạt tiền 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) đối với hành vi “Tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá không đúng quy định”;

Phạt tiền 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) đối với hành vi “Đặt thêm các yêu cầu, điều kiện đối với người tham gia đấu giá ngoài các điều kiện đăng ký tham gia đấu giá theo quy định”;

Phạt tiền 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) đối với hành vi “Thực hiện không đúng quy định về việc xem tài sản đấu giá”.

Tài chính doanh nghiệp sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: Tạp chí Tài chính doanh nghiệp