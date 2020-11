Nghệ An: Làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn ở nhà máy xi măng Sông Lam

Theo công văn, ngày 9/11, các cơ quan báo chí có phản ánh về vụ tai nạn xảy ra lúc 16 giờ (ngày 8/11) tại khu xưởng sửa chữa của Nhà máy xi măng Sông Lam thuộc xã Bài Sơn, huyện Đô Lương, (Nghệ An) khiến một công nhân tử vong.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh giao công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo các lực lượng chức năng liên quan khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ, xác định cụ thể nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn lao động nêu trên để có cơ sở xử lý theo quy định; Giao Sở LĐTB&XH, huyện Đô Lương quan tâm thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Yêu cầu Công ty cổ phẩn xi măng Sông Lam phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nêu trên, thăm hỏi, bảo đảm quyền lợi cho người lao động theo đúng quy định pháp luật.

Nhà máy xi măng Sông Lam nơi xảy ra vụ việc.

Như Tiền Phong đã đưa tin, vào khoảng 16h (ngày 8/11) tại khu xưởng sửa chữa (trong khuôn viên mỏ đá tại xóm 3, xã Bài Sơn) thuộc nhà máy Xi măng Sông Lam (Công ty CP Xi măng Sông Lam thuộc Tập đoàn Xi măng The Vissai) xảy ra vụ tai nạn lao động khiến anh N.H.D (32 tuổi, trú tại xã Quang Sơn, Đô Lương) tử vong.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Tác giả: Cảnh Huệ

Nguồn tin: Báo Tiền phong