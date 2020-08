Nghệ An: Kinh doanh bánh trung thu không rõ nguồn gốc, đối tượng bị xử phạt gần 30 triệu đồng

Trước đó, ngày 19/8/2020, Đội QLTT số 1 - Cục QLTT Nghệ An phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Nghệ An tiến hành khám 03 bao tải dứa màu đen tại Khối 2 - TT Diễn Châu - huyện Diễn Châu - Nghệ An. Qua khám lực lượng chức năng phát hiện bên trong 03 tải dứa có chứa 6.200 cái bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Tại thời điểm khám toàn bộ số hàng trên không có chủ hàng đến nhận và làm việc với cơ quan chức năng. Lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xác minh, làm rõ các tình tiết vi phạm để xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng phát hiện 03 tải dứa có chứa 6.200 cái bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Sau khi đã xác định và làm việc được với Chủ sở hữu của số hàng hóa nói trên, mới đây Đội QLTT số 1 đã ra Quyết định xử lý VPHC với ông N.T.S - Địa chỉ xã Diễn Phúc, Diễn Châu, Nghệ An với hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ với tổng giá trị thu phạt gần 30 triệu đồng.

Số lượng lớn bánh trung thu không rõ nguồn gốc bị cơ quan chức năng phát hiện và xử phạt.

Tác giả: Huyền Phạm

Nguồn tin: Báo Doanh nghiệp Việt Nam