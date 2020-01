Nghệ An: Kiên quyết loại xe không đủ điều kiện ra vào bến đón khách

Hành khách gồng gánh hàng hóa ở Bến xe Bắc Vinh để lên các thành phố

Sáng 29/1 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020), PV Báo Giao thông có mặt tại Bến xe Bắc Vinh (TP Vinh, tỉnh Nghệ An). Theo ghi nhận, từ rất sớm nhiều người dân đã có mặt ở bến để theo các chuyến xe khách quay trở lại các thành phố, tiếp tục với công việc thường ngày. Nhiều gia đình bồng bế theo con nhỏ và gồng gánh nhiều đồ đạc cồng kềnh khác.

Từ ngoài bến xe, lực lượng an ninh của bến xe đã được tăng cường kiểm tra - kiểm soát nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho hành khách và tránh tình trạng chèo kéo khách hàng.

Lực lượng an ninh chốt ngay ngoài cổng Bến xe Bắc Vinh

Phía bên trong bến, các quầy bán vé cũng được tăng cường nhân sự nhằm bán vé cho hành khách một cách nhanh nhất. Khu vực nhà chờ, nhà ăn và nhà vệ sinh được vệ sinh sạch sẽ thường xuyên, liên tục để đón tiếp những hành khách đầu tiên của năm mới 2020.

Trong khi đó, khu vực đã đỗ xe, các xe xếp hàng theo lề lối đã được quy định sẵn. Đến giờ các xe theo trình tự vào xếp lốt, xuất trình các giấy tờ để bến kiểm tra và xếp khách trước khi rời bến.

Người dân mua vé để rời quê trong sự giám sát của TTGT Sở GTVT Nghệ An

Tranh thủ lót bụng bát phở bò trong nhà ăn của bến xe, ông Nguyễn Hữu Minh (50 tuổi, ở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) cho biết: Hôm nay là ngày nghỉ Tết cuối cùng nên ông dự đoán lượng người sẽ đổ về bến xe sẽ rất lớn. Ngay từ sáng sớm, cả gia đình ông gồm 5 người đã bắt xe từ Đô Lương xuống Vinh để đi Đồng Hới (Quảng Bình).

Nhân viên bến xe Vinh hướng dẫn cho hành khách

Theo ông Minh: Mặc dù lượng người đổ về bến ngày một đông nhưng không xảy ra tình trạng lộn xộn; không có hiện tượng nhà xe chèo kéo hành khách; vấn đề vệ sinh môi trường trong và ngoài bến; an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, quán ăn trong bến cũng được thực hiện tốt.

“Trước đây, vấn đề ăn uống và đi vệ sinh ở các bến xe thật sự là một nỗi ám ảnh lớn, nhất là với 2 con nhỏ. Tuy nhiên, khi xuống bến xe Bắc Vinh tôi thấy thật sự an tâm, nhà ăn sạch sẽ, vệ sinh; các món ăn cũng đa dạng…”, ông Minh nói.

Khu vực nhà ăn ở Bến xe Bắc Vinh được vệ sinh sạch sẽ, thực đơn đa dạng

Ông Vũ Hoàng Huynh - Trưởng Bến xe Bắc Vinh cho biết: Những ngày bình thường, bến xe Vinh có khoảng 240 – 250 chuyến/ngày. Riêng hôm nay tăng, hành khách bắt đầu rục rịch trở lại các thành phố nên có tăng thêm khoảng 10 chuyến. Trước Tết, bến xe cũng đã hợp đồng với khoảng hơn 20 xe hợp đồng du lịch để chủ động đề phòng khi cần tăng cường.

Cũng theo ông Huynh, ngay từ trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Bến xe Bắc Vinh đã làm việc và ký cam kết với các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải về việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong việc đăng ký xe tăng cường, giá bán vé; các đơn vị kinh doanh trong bến về việc thực hiện nghiêm các vấn đề vệ sinh môi trường và ATVSTP và PCCC…

Nhân viên bến xe giám sát hoạt động đón khách của các xe

“Những ngày trước trong và sau Tết, đặc biệt là ngày nghỉ cuối cùng, Ban quản lý bến đã lên kế hoạch và huy động toàn bộ lực lượng; thiết bị, phương tiện; phối hợp với Công an xã Nghi Kim, Công an TP. Vinh; TTGT Sở GTVT Nghệ An kiểm tra, giám sát các vấn đề ANTT - ATGT. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng nhồi nhét, tăng vé, xe không đạt chuẩn, lái xe không đủ điều kiện… xuất bến”, ông Huynh cho biết thêm.

Trong khi đó lực lượng TTGT Sở GTVT cũng thường xuyên kiểm tra các xe khách

Song song với các lực lượng của bến xe, TTGT Sở GTVT Nghệ An cũng thường xuyên kiểm tra - giám sát hoạt động của bến xe và các nhà xe. Lực lượng TTGT đặc biệt kiểm tra - thanh tra các giấy tờ theo đúng quy định, các tài xế của các xe trước khi xuất bến; giá vé niêm yết, số lượng hành khách và hàng hóa ký gửi trên xe….

Lực lượng TTGT kiểm tra các giấy tờ trước khi xe xuất bến

Trực tiếp kiểm tra tại Bến xe Bắc Vinh, ông Hà Tiến Sơn - Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT Nghệ An cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở GTVT, ngay trong thời gian trước, trong và sau Tết, lực lượng TTGT đã thực hiện trực 100% quân số, phối hợp với các lực lượng chức năng khác tăng cường kiểm tra - thanh tra các hoạt động vận tải khách tại các bến xe cũng như các trục đường chính.

Lực lượng TTGT kiểm tra hàng hóa trên xe

“Qua kiểm tra, chúng tôi ghi nhận chất lượng của các phương tiện vận tải khách năm nay có nhiều tiến bộ, ngoài chất lượng phương tiện đảm bảo thì các nhà xe cũng chấp hành tốt các quy định của pháp luật…”, ông Sơn nói.

